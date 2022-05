Tiny Tina's Wonderlands : DLC Glutton's Gamble, date et détails

DLC Glutton's Gamble, histoire

DLC Glutton's Gamble, ajouts et nouveaux contenus

Première version : le 19 mai, dès 18h30.

: le 19 mai, dès 18h30. Deuxième version : le 26 mai, dès 18h30.

: le 26 mai, dès 18h30. Troisième version : le 2 juin, dès 18h30.

: le 2 juin, dès 18h30. Quatrième version : le 9 juin, dès 18h30.



DLC Glutton's Gamble, récompenses et loot

PC Édition Standard → 35,99 € au lieu de 59,99 €, soit 40 % de réduction. Édition Chaotic Great → 42,99 € au lieu de 79,99 €, soit 46 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Next Level → 59,99 € au lieu de 74,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Chaotic Great → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Sorti au mois de mars de cette année 2022, Tiny Tina's Wonderlands accueille en ce jeudi 19 mai, répondant au nom anglais. Contenue dans le Season Pass,, sur toutes les plateformes de jeu concernées.Le deuxième DLC de Tiny Tina's Wonderlands introduit une nouvelle histoire : Imelda la Saucière confectionne une potion lui donnant un grand appétit et surtout une force incroyable. Les joueurs et les joueuses sont invités à mettre un terme à ce diner maléfique. Pour cela, il faudra parcourir un certain chemin, tout en recherchant des ingrédients pour la dernière recette d'Imelda, et, bien évidemment, en tuant de nombreux ennemis.Le DLC « Glutton's Gamble » introduit doncet plusieurs affrontements majeurs. Le tout étant accessible au cours de votre aventure. Notez que les ennemis dudit donjon ont un niveau de base de 13. Comme pour Chums dans Ophide Perfide , Imelda la Saucière évoluera au fur et à mesure et en fonction du calendrier ci-dessous :Il sera possible d'accéder au contenu de ce DLC via, se trouvant dans l'étrange Surplomb voilé (à condition d'avoir acheté ledit DLC ou bien de posséder le Season Pass de Tiny Tina's Wonderlands, bien entendu).C'est l'occasion, bien évidemment, pour les joueurs et les joueuses de récupérer(éléments cosmétiques, équipements, armes, sorts, etc.). Le loot évoluera également en fonction du calendrier partagé ci-dessus et des transformations d'Imelda.Par ailleurs, notons qu'à tout moment vous pouvez récupérer des clés squelettes grâce aux codes SHiFT est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.