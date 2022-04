Tiny Tina's Wonderlands : DLC Ophide Perfide, date et détails

DLC Ophide Perfide, histoire

DLC Ophide Perfide, ajouts et nouveaux contenus

Première forme de Chums : le 21 avril, dès 18h30.

: le 21 avril, dès 18h30. Deuxième forme de Chums : le 28 avril, dès 18h30.

: le 28 avril, dès 18h30. Troisième forme de Chums : le 5 mai, dès 18h30.

: le 5 mai, dès 18h30. Quatrième forme de Chums : le 12 mai, dès 18h30.

DLC Ophide Perfide, récompenses et loot

Un mois après sa sortie officielle, Tiny Tina's Wonderlands s'apprête à accueillir son premier DLC, répondant au nom de « Ophide Perfide ». Contenu dans le Season Pass, soit demain au moment où nous écrivons ces lignes, dès 18h30, sur toutes les plateformes de jeu concernées. Avant de découvrir les différents ajouts apportés par ce DLC, faisons un petit point récapitulatif de son histoire : il y a longtemps, les Ophid'rien ont capturé un dieu très ancien, qui s'est retrouvé piégé dans le corps d'un worg des mers. Par la suite, il fut enfermé dans une montagne de glace. Ainsi, les joueurs et les joueuses devront tenter de libérer celui qu'on appelle désormais « Chums ». Ces premiers se retrouveront alors dans une bataille sans nom, opposant les Ophid'rien rampants et les habitants des eaux saumâtres. De ce fait, le DLC Ophide Perfide introduit un nouveau donjon, dont le boss est « Chums ». Notez que ce donjon peut être rejoué à de multiples reprises. D'ailleurs, l'ennemi final prendra une forme encore plus puissante, à chaque fois qu'il sera vaincu, et selon un calendrier bien précis : Première forme de Chums : le 21 avril, dès 18h30. Deuxième forme de Chums : le 28 avril, dès 18h30. Troisième forme de Chums : le 5 mai, dès 18h30. Quatrième forme de Chums : le 12 mai, dès 18h30. Il sera possible d'accéder au DLC via le Miroir des Mystères, se trouvant dans l'étrange Surplomb voilé (à condition d'avoir acheté ledit DLC ou bien de posséder le Season Pass de Tiny Tina's Wonderlands, bien entendu). Cela sera l'occasion, bien évidemment, pour les joueurs et les joueuses de récupérer de nouvelles récompenses : à commencer par des âmes égarées qui peuvent être échangées en faisant tourner la Roue du Destin. Il sera alors possible de récupérer de nouveaux équipements légendaires et cosmétiques, entre autres. Tiny Tina's Wonderlands est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.