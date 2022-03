Fortnite : Planeur Pony Diamant, comment l'obtenir ?

Comment récupérer le Planeur Pony Diamant dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis peu de temps, Epic Games permet aux joueurs de Fortnite de récupérer un skin gratuitement, en achetant un produit sur sa boutique. C'est le cas avec Assassin's Creed et un skin d'Ezio, mais aussi à l'occasion de la sortie de Tiny Tina's Wonderlands . Il sera donc possible de mettre la main surPour le moment, le seul moyen de mettre la main sur ce planeur est d'acheter un jeu sur la boutique d'Epic Games. Bien évidemment, il ne faut pas acheter n'importe quel jeu,. Sa sortie est prévue pour le 25 mars prochain, mais l'offre semble d'ores et déjà active. Cependant, vous ne recevrez la récompense que ce 25 mars, et pas avant. Notez que l'offre est valable sur toutes les éditions du jeu.Nous ne savons pas encore si seuls celles et ceux achetant Tiny Tina's Wonderlands pourront obtenir ce skin, ou si Epic Games le commercialisera, plus tard, dans sa boutique. Il semble peu probable que ce soit le cas, puisque l'opération a pour objectif d'encourager les joueurs de Fortnite à découvrir Tiny Tina's Wonderlands. Ce n'est pas la première fois qu'un tel partenariat voit le jour, et nous devrions en voir d'autres ces prochaines semaines, pour mettre en avant les exclusivités d'Epic Games.Pour en revenir à Tiny Tina's Wonderlands, sachez qu'il s'agit d'un spin-off de la licence Borderlands, et reprendra la plupart de ses codes. Jouable en solo ou en coopération, vous allez devoir venir à bout d'innombrable créature pour venir à bout de votre quête : arrêter le tyrannique Seigneur Dragon.