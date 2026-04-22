Tides of Tomorrow est comme « une évolution naturelle » de Road 96, nous explique son directeur

Durant une interview exclusive, le directeur de jeu de Tides of Tomorrow, Adrien Poncet, nous a parlé de l'héritage de Road 96 sur cette nouvelle production vidéoludique.

Le studio de développement français DigixArt est notamment connu pour Road 96 ainsi que Road 96 : Mile 0. À cette liste, il est désormais possible d'ajouter Tides of Tomorrow, qui est sorti à la fin du mois d'avril 2026. D'ailleurs, le précédent jeu de DigixArt, soit Road 96, a eu une influence sur Tides of Tomorrow, et ce, très vite au cours du développement.



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L'héritage du voyage pour Tides of Tomorrow

Ainsi, durant un échange exclusif,, qui nous embarque pour une aventure narrative au sein d'un monde Plasticpunk.

Après le road trip procédural Road 96, l'équipe de DigixArt voulait garder « l'idée d'un jeu où l'on "voyage" ». C'est, ainsi, que les développeurs ont eu l'idée de Tides of Tomorrow, qui leur a permis « d'explorer le thème de l'océan » et la « crise climatique » :

L'idée de Tides of Tomorrow est venue comme une évolution naturelle de notre précédent jeu, Road 96. L'équipe voulait garder l'idée d'un jeu où l'on « voyage », donc on est passé des voitures aux bateaux ! Plus sérieusement, suite à Road 96 qui parlait de crise politique, l'équipe trouvait intéressant d'explorer le thème de l'océan, qui pouvait apporter de nouvelles thématiques "engagées", notamment la crise politique.



Côté gameplay, l'idée a également germé de Road 96. Nous cherchons toujours de nouvelles manières d'innover dans la structure des jeux narratifs et après le procédural de Road 96, un designer de l'équipe a dit pour plaisanter « et pourquoi pas du multijoueur ! ». En y réfléchissant, l'équipe a trouvé que l'idée avait beaucoup de potentiel.

Ainsi, si Road 96 a laissé un certain héritage, il ne reste que Tides of Tomorrow s'affranchit de son aîné, notamment en transformant certains personnages en joueurs, et ce, grâce au système Story-Link.

Des runs de Road 96 aux traces des joueurs sur Tides of Tomorrow



Disposant tous les deux d'un « ADN de jeu narratif », Road 96 et Tides of Tomorrow n'en restent pas moins différents l'un de l'autre. D'ailleurs, la nouvelle production vidéoludique de DigixArt fait évoluer la formule grâce à la fonction Story-Link, qui implique que votre aventure est marquée par celle des joueurs précédents et que votre périple laisse des traces pour les Tidewalkers à venir :

Oui, les deux [Road 96 et Tides of Tomorrow] partagent un ADN de jeu narratif, même si l'équipe a voulu se démarquer de Road 96 pour créer une expérience à part.



Pour revenir un peu sur comment Road 96 a inspiré le concept de Tides of Tomorrow, j'ai des exemples plus concrets à vous donner. Dans Road 96, le joueur jouait plusieurs « runs » consécutives avec différents personnages qui essayaient tous d'atteindre la frontière l'un après l'autre. Des mécaniques de jeu permettaient de faire évoluer le monde du jeu au fil des runs, ou d'avoir un petit impact concret sur les runs suivants, par exemple cacher de l'argent quelque part pour qu'un prochain personnage puisse le trouver.



L'idée a évolué pour Tides of Tomorrow quand on s'est dit : « Et si chacun de ces personnages était incarné par un joueur différent ? ».

Road 96 a, dès lors, posé certaines bases conceptuelles pour Tides of Tomorrow, qui parvient à s'émanciper de son héritage. Et si le système Story-Link est l'un des éléments majeurs qui a permis au titre de faire évoluer la formule, celui-ci a été « compliqué à concevoir ». Remarquons que notre interview exclusive avec le « game director » de Tides of Tomorrow est disponible dans nos colonnes.

Pour rappel, Tides of Tomorrow est disponible depuis le 22 avril 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.