Tides of Tomorrow : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Tides of Tomorrow.
Le nouveau jeu du studio de développement DigixArt, soit Tides of Tomorrow
, arrive au mois d'avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Tides of Tomorrow
.
Configurations PC Tides of Tomorrow
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Tides of Tomorrow
, sachez qu'il convient d'avoir 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour celle « recommandée ». Les développeurs de chez DigixArt ont également précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 15 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Tides of Tomorrow
sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Tides of Tomorrow
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|Processeur
|Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 2300U
|Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 3600XT
|Mémoire
|16 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GTX 1060 ou AMD RX 5700
|NVIDIA RTX 2060 Super ou AMD RX 5700XT
|DirectX
| Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|15 Go d'espace disque disponible
|15 Go d'espace disque disponible
Rappelons, en guise de conclusion, que Tides of Tomorrow
arrive le 22 avril 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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