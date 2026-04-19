Tides of Tomorrow : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Tides of Tomorrow.

Configurations PC Tides of Tomorrow

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Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Processeur Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 2300U Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 3600XT Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GTX 1060 ou AMD RX 5700 NVIDIA RTX 2060 Super ou AMD RX 5700XT DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 15 Go d'espace disque disponible 15 Go d'espace disque disponible

Le nouveau jeu du studio de développement DigixArt, soit, arrive au mois d'avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient d'avoir 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour celle « recommandée ». Les développeurs de chez DigixArt ont également précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 15 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 22 avril 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.