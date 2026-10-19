The Wolf Among Us Remastered : La version Nintendo Switch est repoussée, il va falloir se montrer patient

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 octobre 2026 à 11h54
Telltale Games a, récemment, annoncé un report pour le portage Nintendo Switch de The Wolf Among Us Remastered, qui se rendra disponible « ultérieurement ».
Ajouter aux sources préférées
The Wolf Among Us Remastered : La version Nintendo Switch est repoussée, il va falloir se montrer patient

À la fin du mois d'octobre 2026, les joueurs et les joueuses pourront se (re)plonger dans les aventures de Bigby grâce à la version remastered de The Wolf Among Us. Cependant, et malgré sa sortie imminente, celles et ceux étant sur la première console de Nintendo vont devoir patienter un peu plus longtemps : la version Switch de The Wolf Among Us Remastered est reportée.

À lire également

The Wolf Among Us 2 précise sa durée de vie et son format
The Wolf Among Us 2 12 juin 2026

The Wolf Among Us 2 précise sa durée de vie et son format

Telltale Games a, récemment, apporté des informations concernant la durée de vie de The Wolf Among Us 2, mais aussi à propos de son format.

Le portage Switch de The Wolf Among Us Remastered prend du retard

the-wolf-among-us-remastered-personnage

Via une récente publication sur son compte Twitter/X, le studio de développement Telltale Games a annoncé la mauvaise nouvelle pour une partie de la communauté : la version Nintendo Switch de The Wolf Among Us Remastered n'arrivera pas le 29 octobre prochain, mais plus tard. Les développeurs indiquent avoir besoin de temps supplémentaire pour livrer la meilleure expérience possible sur ladite plateforme de jeu.

L'arrivée de The Wolf Among Us sur Nintendo Switch pour la première fois est un moment passionnant pour nous ! Nous ne prenons pas cela à la légère. C'est pourquoi nous prenons un peu plus de temps afin de garantir aux joueurs Nintendo l'expérience qu'ils méritent.

Malheureusement, Telltale Games n'a pas précisé de nouvelle date, ou même fenêtre, de sortie pour le portage Switch de The Wolf Among Us Remastered : « La version Nintendo Switch suivra ultérieurement ». Le studio promet d'apporter de plus amples détails à ce sujet « dès que possible ». Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, il va falloir prendre son mal en patience pour retrouver Bigby Wolf sur Switch.

Chargement du sondage...

0 votant

Pas de changement pour The Wolf Among Us Remastered sur consoles et PC

the-wolf-among-us-remastered-personnages

Dans la même publication sur ledit réseau social, Telltale Games précise bien que The Wolf Among Us Remastered arrivera en temps et en heure sur PS5, Xbox Series et PC. De ce fait, seul le portage sur la première-née de Nintendo est affecté par ce report. Reste à savoir quand celui-ci se rendra disponible pour les joueurs sur Switch, tandis que la communauté sur consoles et PC pourra se lancer dans l'aventure le 29 octobre 2026.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Wolf Among Us Remastered possède sa date de sortie, pas si lointaine
The Wolf Among Us 27 août 2026

The Wolf Among Us Remastered possède sa date de sortie, pas si lointaine

Telltale Games a, très récemment, indiqué la date de sortie précise de The Wolf Among Us Remastered.
The Wolf Among Us et The Escapist gratuits sur l'Epic Games Store
The Wolf Among Us 14 décembre 2019

The Wolf Among Us et The Escapist gratuits sur l'Epic Games Store

Deux nouveaux jeux peuvent être récupérés gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'au 19 décembre prochain, à savoir The Wolf Among Us et The Escapist.
8 jeux avec des cochons pour fêter le Nouvel An chinois !
The Wolf Among Us 05 février 2019

8 jeux avec des cochons pour fêter le Nouvel An chinois !

L'année 2019 sera placée sous le signe du cochon ! Pour fêter ça, nous vous avons concocté une liste de 8 jeux comprenant ces attachants animaux. Attention, certains d'entre eux pourraient bien vous donner des cauchemars...
Telltale met fin aux rumeurs concernant The Wolf Among Us !
The Wolf Among Us 19 juillet 2017

Telltale met fin aux rumeurs concernant The Wolf Among Us !

Pendant un court instant, certains fans de Telltale pensaient que le studio ferait une annonce à la Comic-Con de cette année à propos d'une nouvelle saison de The Wolf Among Us. Un simple retweet par un doubleur d'un des personnages du jeu aura suffi pour embraser la communauté sur les réseaux sociaux.

commentaire (0)