The Wolf Among Us Remastered : La version Nintendo Switch est repoussée, il va falloir se montrer patient

Telltale Games a, récemment, annoncé un report pour le portage Nintendo Switch de The Wolf Among Us Remastered, qui se rendra disponible « ultérieurement ».

À la fin du mois d'octobre 2026, les joueurs et les joueuses pourront se (re)plonger dans les aventures de Bigby grâce à la version remastered de The Wolf Among Us. Cependant, et malgré sa sortie imminente, celles et ceux étant sur la première console de Nintendo vont devoir patienter un peu plus longtemps : la version Switch de The Wolf Among Us Remastered est reportée.

Le portage Switch de The Wolf Among Us Remastered prend du retard

Via une récente publication sur son compte Twitter/X, le studio de développement Telltale Games a annoncé la mauvaise nouvelle pour une partie de la communauté : la version Nintendo Switch de The Wolf Among Us Remastered n'arrivera pas le 29 octobre prochain, mais plus tard. Les développeurs indiquent avoir besoin de temps supplémentaire pour livrer la meilleure expérience possible sur ladite plateforme de jeu.

L'arrivée de The Wolf Among Us sur Nintendo Switch pour la première fois est un moment passionnant pour nous ! Nous ne prenons pas cela à la légère. C'est pourquoi nous prenons un peu plus de temps afin de garantir aux joueurs Nintendo l'expérience qu'ils méritent.

Malheureusement, Telltale Games n'a pas précisé de nouvelle date, ou même fenêtre, de sortie pour le portage Switch de The Wolf Among Us Remastered : « La version Nintendo Switch suivra ultérieurement ». Le studio promet d'apporter de plus amples détails à ce sujet « dès que possible ». Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, il va falloir prendre son mal en patience pour retrouver Bigby Wolf sur Switch.

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Pas de changement pour The Wolf Among Us Remastered sur consoles et PC

Dans la même publication sur ledit réseau social, Telltale Games précise bien que The Wolf Among Us Remastered arrivera en temps et en heure sur PS5, Xbox Series et PC. De ce fait, seul le portage sur la première-née de Nintendo est affecté par ce report. Reste à savoir quand celui-ci se rendra disponible pour les joueurs sur Switch, tandis que la communauté sur consoles et PC pourra se lancer dans l'aventure le 29 octobre 2026.