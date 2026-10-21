The Wolf Among Us Remastered annonce son prix avec des réductions pour certains joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 octobre 2026 à 16h49
Telltale Games a partagé le prix de The Wolf Among Us Remastered et a annoncé des tarifs réduits pour les détenteurs du jeu original.
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The Wolf Among Us Remastered annonce son prix avec des réductions pour certains joueurs

Devant sortir à la fin de ce mois d'octobre 2026, la version remastered de The Wolf Among Us est plutôt attendue par les joueurs, notamment par les fans de la licence, mais aussi par des nouveaux venus. Cette version sera payante, comme vous le savez probablement déjà. Toutefois, Telltale Games a prévu de belles réductions pour The Wolf Among Us Remastered.

The Wolf Among Us Remastered révèle son prix et des promotions pour certains

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Via un récent article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du studio, Telltale Games a apporté des détails concernant le prix de vente de The Wolf Among Us Remastered. Cette nouvelle version sera ainsi disponible à 24,99 € sur les différentes plateformes.

Cependant, les joueurs et les joueuses qui possèdent déjà le jeu original en numérique pourront profiter d'une très belle réduction : The Wolf Among Us Remastered leur sera alors proposé à 12,50 €, grâce à 50 % de réduction. Telltale Games souligne que, sur PS5, cette offre s'applique seulement aux membres PS Plus. Pour ceux qui ne possèdent pas l'abonnement, la réduction est de 30 %.

Dans tous les cas, pour en profiter, il convient de se procurer la nouvelle version du titre depuis la même plateforme et « avec le même compte que celui utilisé pour acheter la version originale ».

Une offre de lancement en complément pour The Wolf Among Us Remastered

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Le studio de développement précise, par la même occasion, qu'une offre de lancement est prévue pour The Wolf Among Us Remastered, et plus précisément pour les nouveaux venus (celles et ceux qui n'ont pas le jeu de 2013) : le titre profitera d'une réduction de 20 %, et ce, du 29 octobre au 12 novembre 2026.

À l'heure actuelle, Telltale Games n'a pas détaillé les offres et le prix de la version Nintendo Switch de The Wolf Among Us Remastered. Ce qui est compréhensible car, comme vous le savez probablement déjà, cette version a été reportée à une date ultérieure.

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Rappelons, en conclusion, que The Wolf Among Us Remastered arrive le 29 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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