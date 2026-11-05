The Wolf Among Us Remastered : Combien d'épisodes sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations à connaître à propos du nombre d'épisodes disponibles sur The Wolf Among Us Remastered, de Telltale Games.

Depuis la fin du mois d'octobre 2026, les joueurs et les joueuses, fans de la franchise ou nouveaux venus, peuvent découvrir la version remastered de The Wolf Among Us. Comme à l'accoutumée, la communauté a quelques interrogations au sujet du titre de Telltale Games. Ainsi, certaines personnes se demandent notamment combien d'épisodes sont disponibles sur The Wolf Among Us Remastered.

Nombre d'épisodes sur The Wolf Among Us Remastered

Avoir des informations à propos du nombre total d'épisodes/chapitres d'un jeu est une information relativement intéressante en soi. Cette donnée permet, effectivement, de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, de ce fait, d'avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. Dès lors, les joueurs et les joueuses se posent régulièrement cette question pour tel ou tel jeu.

Dans le cas du titre de Telltale Games, sachez que The Wolf Among Us Remastered propose 5 épisodes au total, et ce, tout comme le jeu original sorti en 2013. Dès lors, et comme vous l'aurez compris, le studio de développement n'a pas ajouté de nouvel épisode dans cette version, qui est disponible depuis le 29 octobre 2026.

Il est difficile d'estimer combien de minutes/heures vous allez passer dans un épisode de The Wolf Among Us Remastered, car cela dépend de vos objectifs. Si vous désirez récupérer tous les collectibles, vous passerez nécessairement plus de temps qu'une personne ne souhaitant que découvrir la fameuse histoire de Bigby Wolf. Cependant, selon les différentes estimations et les retours, terminer un épisode demande entre 1h30 à 2h, en moyenne.

Dans tous les cas, et pour conclure, rappelons que The Wolf Among Us Remastered est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. La version Nintendo Switch arrivera, quant à elle, un peu plus tard, mais nous n'avons pas de date à ce jour.