The Wolf Among Us 2 précise sa durée de vie et son format

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 juin 2026 à 11h31
Telltale Games a, récemment, apporté des informations concernant la durée de vie de The Wolf Among Us 2, mais aussi à propos de son format.
The Wolf Among Us 2 précise sa durée de vie et son format

Montré lors du Summer Game Fest de cette année 2026, The Wolf Among Us 2 est désormais attendu en 2027 sur diverses plateformes de jeu. Bien que sa sortie soit encore lointaine, Telltale Games a déjà partagé des précisions concernant la durée de vie et le format de The Wolf Among Us 2.

La durée de vie de The Wolf Among Us 2 déjà évoquée

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Effectivement, comme indiqué dans une preview d'IGN, The Wolf Among Us 2 devrait occuper les joueurs et les joueuses pendant 8 à 12 heures. Une durée de vie plutôt correcte et qui est, d'ailleurs, assez commune aux productions vidéoludiques de Telltale Games. Pour rappel, le premier opus narrant les aventures de Bigby demandait entre 8 heures et 11 heures de jeu.

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En complément, Telltale Games a parlé du format de The Wolf Among Us 2, avec une bonne nouvelle, qui plaira très certainement aux fans de la licence.

Un format épisodique mais une sortie complète pour The Wolf Among Us 2

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Grâce à la preview d'IGN, nous apprenons également que The Wolf Among Us 2 adopte toujours le format épisodique. Cependant, Telltale Games a prévu de rendre le jeu complet disponible dès son lancement. Cela signifie que, contrairement au premier titre de la licence, les joueurs et les joueuses n'auront pas à attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de pouvoir plonger dans l'épisode suivant.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Wolf Among Us doit débarquer au cours de l'année 2027 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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