The Wolf Among Us Remastered possède sa date de sortie, pas si lointaine

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 août 2026 à 10h59
Telltale Games a, très récemment, indiqué la date de sortie précise de The Wolf Among Us Remastered.
The Wolf Among Us Remastered possède sa date de sortie, pas si lointaine

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que The Wolf Among Us va profiter d'une version remastered, qui a notamment été annoncée lors du Summer Game Fest de cette année. Or, à ce moment-là, Telltale Games n'avait pas partagé de détails précis quant à son lancement. Ce qui est, désormais, chose révolue car The Wolf Among Us Remastered a (enfin) sa date de sortie.

Bigby Wolf revient en octobre avec The Wolf Among Us Remastered

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Profitant de la gamescom 2026, Telltales Games a fait l'annonce tant attendue par les fans de la franchise The Wolf Among Us : The Wolf Among Us Remastered se rendra disponible le 29 octobre prochain sur consoles (PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2) ainsi que sur PC. Pour le moment, nous ne possédons pas encore d'informations sur son tarif.

Cette version de The Wolf Among Us offrira, bien entendu, des améliorations de taille, notamment pour les graphismes. Telltales Games parle également d'une « présentation cinématographique » sur la page Steam dédié au titre, où nous pouvons lire : « Un éclairage amélioré, des animations mises à jour, des environnements raffinés et une présentation modernisée donnent vie à l'univers néo-noir de Fableville comme jamais auparavant ». Mais, ce n'est pas tout.

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The Wolf Among Us passe au noir et blanc avec sa version remastered

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En plus de diverses améliorations, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à pouvoir (re)découvrir The Wolf Among Us sous un tout nouveau jour : selon les informations dévoilées et montrées dans une vidéo d'IGN, The Wolf Among Us Remastered proposera un mode noir, permettant de parcourir toute l'aventure en noir et blanc.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 29 octobre 2026 pour retrouver Bigby Wolf dans The Wolf Among Us Remastered, qui se rendra dès lors disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam et via l'Epic Games Store).

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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