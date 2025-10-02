The Witcher : L'auteur révèle que les jeux reposent sur un détail qui n'existe pas



le 02 octobre 2025 à 14h28 Publié par Justine Manchuelle le 02 octobre 2025 à 14h28

Bien avant The Witcher 4 ou l'arrivée de la série Netflix, l'histoire des Sorceleurs est avant tout une saga littéraire. Mais sur Reddit, son auteur a reconnu que ces adaptations ont transformé un détail insignifiant en un élément majeur qui n'existe pas dans les livres.