The Witcher : L'auteur révèle que les jeux reposent sur un détail qui n'existe pas

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 octobre 2025 à 14h28
Bien avant The Witcher 4 ou l'arrivée de la série Netflix, l'histoire des Sorceleurs est avant tout une saga littéraire. Mais sur Reddit, son auteur a reconnu que ces adaptations ont transformé un détail insignifiant en un élément majeur qui n'existe pas dans les livres.
The Witcher : L'auteur révèle que les jeux reposent sur un détail qui n'existe pas
Que ce soit avec la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt ou avec Henry Cavill sur Netflix, une grande partie du public a découvert la franchise The Witcher au travers de ses adaptations. Cependant, les jeux vidéo comme la série sont basés sur la saga de romans imaginée par Andrzej Sapkowski. Celle-ci compte 4 recueils de nouvelles, deux romans indépendants ainsi que 5 livres concentrés exclusivement sur l'histoire de Geralt de Riv et Ciri. 

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Pour donner vie à l'univers créé par Andrzej Sapkowski, les équipes de CD Projekt Red ont donc utilisé les livres comme base de départ. D'ailleurs, l'un des éléments auxquels les joueurs sont rapidement confrontés est la présence de plusieurs écoles de sorceleurs comme l'école du Loup, du Chat, du Griffon ou encore de la Vipère. Pourtant, celles-ci n'ont en réalité aucune raison d'exister d'après leur auteur. 

Les écoles de sorceleurs dans la franchise The Witcher : une erreur liée aux médaillons

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Dans le recueil de nouvelles « Le Dernier Vœu », une phrase mentionne rapidement une certaine « école du Loup ». Mais Andrzej Sapkowski ne donne pas de détails ou d'explications approfondies sur cette dernière, mais certaines allusions l'associent à d'autres écoles comme celle du Chat. Cependant, l'auteur a confié dans un commentaire Reddit qu'il n'avait pas l'intention de développer ce point, mais que les adaptations ont attaché une trop grande importance à ce détail
Une phrase isolée au sujet d'une prétendue École du Loup s'est mystérieusement glissée dans Le Dernier Vœu. Plus tard, j'ai jugé qu'elle ne méritait pas d'être développée et qu'elle était narrativement incorrecte, voire nuisible à l'intrigue. Cependant, cette seule phrase a suffi. Les responsables des adaptations, en particulier les gens du jeu vidéo, se sont accrochés à cette idée avec une ténacité remarquable et se sont amusés à multiplier ces écoles de sorceleurs.

Supprimer la mention en question ? Une idée évoquée par l'auteur 

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Ce détail peut sembler anecdotique, d'autant que des écoles différentes permettent d'étoffer le lore de la franchise et de glisser des allusions dans des éléments comme le Gwent. Pourtant, l'auteur a avoué qu'il n'avait pas apprécié cette interprétation. Il envisage d'ailleurs de supprimer cette phrase des prochaines rééditions du roman Le Dernier Voeu. Mais il aimerait également se concentrer davantage sur les médaillons portés par les personnages, qui alimentent cette confusion et cette idée d'écoles différentes

Mais Andrzej Sapkowski a également conscience que les adaptations sont libres d'interprétation. Il conclut en précisant que « Le mot écrit gagne toujours face à l'image, et aucune image — animée ou non — ne peut égaler la puissance du mot écrit ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Witchy (invité) Le 02/10/2025 à 17:46

Article très intéressant, merci !