CD Projekt (The Witcher) déterminé à ne pas inonder le marché avec un jeu par an

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 juin 2026 à 17h18
Si The Witcher 4 et Cyberpunk 2 sont très attendus par les joueurs, les équipes de CD Projekt RED ont décidé d'aller à contre-courant des autres acteurs majeurs du jeu vidéo.
CD Projekt (The Witcher) déterminé à ne pas inonder le marché avec un jeu par an

Sortir au moins un jeu par an est devenu une tradition pour de nombreux éditeurs et développeurs. C'est notamment le cas avec les grands noms du genre comme FC, Call of Duty… Si ce modèle est répandu, il n'est pas forcément une généralité. D'autres studios prennent le temps nécessaire pour donner vie à leurs projets et c'est le cas de CD Projekt RED. 

La volonté de « créer des jeux vraiment géniaux » sans passer par la case « sortie annuelle »

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Les créateurs de The Witcher 4 et de Cyberpunk 2077 travaillent déjà depuis plusieurs années sur ces deux franchises. D'ailleurs, ils sont particulièrement attendus. Mais si les licences du studio sont devenues des incontournables, Michał Nowakowski (co-PDG de CD Projekt) insiste sur le fait que le studio n'ambitionne pas de devenir une usine à titres. 

Dans une interview accordée à la newsletter Knowledge et relayée par le site GamesRadar, il explique que le rêve du studio est « de créer davantage de jeux, même si nous ne souhaitons en aucun cas devenir celui qui sort un gros titre chaque année.»

Cela pourrait arriver, mais ce n'est pas notre objectif. Nous avons un plan décennal, mais notre but n'est pas d'inonder le marché du jeu vidéo avec les titres CDPR. Nous voulons simplement créer des jeux vraiment géniaux, et nous ne souhaitons pas non plus accumuler une multitude de licences. Nous n'avons pas l'intention de nous développer de cette manière.

Des projets annexes en cours pour occuper les joueurs en attendant The Witcher 4

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Même si CD Projekt n'ambitionne pas de sortir un titre chaque année ou d'accumuler les licences, le studio n'exclut pas les projets annexes et la création de nouvelles IP. C'est notamment le cas avec Project Hadar, un nouveau jeu proposant une « expérience immersive en monde ouvert » ou Songs of the Past, la nouvelle extension de The Witcher 3. Mais ces projets annexes prennent aussi la forme d'un remake du premier opus de The Witcher ou encore de l'énigmatique Project Sirius. 

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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