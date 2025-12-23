CD Projekt RED (The Witcher 4) s'exprime à propos de l'utilisation de l'IA

The Witcher 4 est un RPG d'action développé par CD Projekt Red avec l'Unreal Engine 5. Premier chapitre d'une nouvelle trilogie, il proposera une histoire inédite, un nouveau personnage jouable, soit Ciri, et un monde ouvert plus réaliste et immersif. Fidèle à l'esprit The Witcher, il mêlera exploration, narration mature et choix à fort impact.