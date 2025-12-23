CD Projekt RED (The Witcher 4) s'exprime à propos de l'utilisation de l'IA

CD Projekt RED a, récemment, été interrogé à propos de l'IA et de son utilisation pour créer un jeu vidéo.
Depuis plusieurs mois maintenant, les studios de développement se prononcent régulièrement à propos de l'usage de l'IA pour la création d'un projet vidéoludique. Il y a très peu de temps, le studio de développement polonais CD Projekt RED a pris la parole au sujet de l'utilisation de l'IA
.
CD Projekt RED parle de l'IA
En effet, dans un récent rapport financier
, et plus particulièrement dans une section Q&A, CD Projekt RED a été interrogé à propos de l'utilisation de l'IA
. Le co-PDG du studio, Michal Nowakowski, a alors expliqué que l'IA est essentiellement utilisée dans « les domaines en lien avec la productivité
», mais que cela ne remplacerait pas des développeurs :
Quant à réduire les effectifs grâce à l'IA, je ne pense pas que ce soit le cas. Nous utilisons principalement l'IA dans les domaines liés à la productivité, et c'est là que nous en tirons les plus grands avantages. Les avantages sont réels, ils sont significatifs, mais ce n'est pas une situation - et je ne connais pas de situation de ce genre - l'IA pouvoir « s'asseoir et créer des jeux ». C'est notre point de vue. Cela ne veut pas dire qu'elle ne sera pas utile, mais elle ne va pas créer The Witcher 5, ou 6, ou quoi que ce soit de ce genre.
Ainsi, CD Projekt RED reconnaît que l'IA a son utilité, mais qu'elle ne pourra remplacer une équipe de développement. Comme dit précédemment, d'autres studios se sont prononcés à ce sujet, par le passé.
L'IA est « là pour durer » selon le directeur de Kingdom Come: Deliverance
Si l'utilisation de l'IA au sein du développement d'un jeu fait couler beaucoup d'encre, le directeur de Kingdom Come: Deliverance, Daniel Vavra, a lui aussi donné son point de vue : « Je ne suis pas fan des graphismes générés par l'IA, mais il est temps d'affronter la réalité. L'IA est là pour durer. Aussi effrayant que cela puisse être, c'est ainsi. Personnellement, c'est surtout dans la musique que cela m'inquiète, car on ne reconnaît même plus l'IA
».
Le débat de l'IA dans le domaine vidéoludique n'est donc pas prêt de s'arrêter de si tôt...
commentaire (0)