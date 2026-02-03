The Witcher 4 : Cette nouvelle va ravir les fans de la licence

Les joueurs et les joueuses qui apprécient la soundtrack de The Witcher 3 vont être très contents de cette annonce concernant The Witcher 4.

Le compositeur de The Witcher 3 travaille sur The Witcher 4

Chanson écrite par Ola Motyka (l'un des meilleurs scénaristes de jeux vidéo en Pologne), musique composée par Marcin Przybylowicz (compositeur légendaire, actuellement sur The Witcher 4) et cinématographie réalisée par Igor Sarzynski (actuel directeur créatif de Cyberpunk 2). Ils méritent vraiment toute notre reconnaissance.

Song written by Ola Motyka (one of the best video game writers in Poland), music by Marcin Przybyłowicz (a fucking legend composer, now on Witcher 4) and cinematography by Igor Sarzyński (current Creative Director of Cyberpunk 2). They deserve so much credit. — Paweł Sasko (@PaweSasko) January 27, 2026

Une sortie encore lointaine pour The Witcher 4

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Comme vous le savez probablement désormais, CD Projekt RED se concentre actuellement sur un nouvel opus pour la franchise The Witcher, à savoir. Et si le jeu est plutôt discret ces derniers temps,En effet, il y a très peu de temps, Pawel Sakso, qui occupe le poste de « Associate Game Director » chez CD Projekt RED, a partagé une excellente nouvelle :. Pawel Sakso a notamment dévoilé cette information sur son compte Twitter/X, et plus précisément en réponse à une publication à propos d'une quête spécifique de The Witcher 3 :Nul doute que cette nouvelle plaira grandement aux fans de la licence, et plus précisément à celles et ceux qui apprécient particulièrement l'OST de The Witcher 3.Toutefois, avant de pouvoir écouter la soundtrack de, il va falloir patienter encore un long moment : le titre ne devrait pas arriver avant 2027, selon les dernières informations connues. Néanmoins, le CEO adjoint de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, a expliqué que la nouvelle trilogie The Witcher, qui débutera donc avec le quatrième, devrait sortir sur une période de six ans.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui met en scène Ciri en tant que personnage jouable, ne possède pas encore de date de sortie précise.