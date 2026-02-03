The Witcher 4 : Cette nouvelle va ravir les fans de la licence

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 février 2026 à 16h02
Les joueurs et les joueuses qui apprécient la soundtrack de The Witcher 3 vont être très contents de cette annonce concernant The Witcher 4.
The Witcher 4 : Cette nouvelle va ravir les fans de la licence
Comme vous le savez probablement désormais, CD Projekt RED se concentre actuellement sur un nouvel opus pour la franchise The Witcher, à savoir The Witcher 4. Et si le jeu est plutôt discret ces derniers temps, une nouvelle information concernant The Witcher 4 a été dévoilée et va grandement plaire à la communauté.

Le compositeur de The Witcher 3 travaille sur The Witcher 4

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En effet, il y a très peu de temps, Pawel Sakso, qui occupe le poste de « Associate Game Director » chez CD Projekt RED, a partagé une excellente nouvelle : le compositeur de The Witcher 2, The Witcher 3: Wild Hunt et ses DLC, soit Marcin Przybylowicz, travaille sur la bande-originale de The Witcher 4. Pawel Sakso a notamment dévoilé cette information sur son compte Twitter/X, et plus précisément en réponse à une publication à propos d'une quête spécifique de The Witcher 3 : 
Chanson écrite par Ola Motyka (l'un des meilleurs scénaristes de jeux vidéo en Pologne), musique composée par Marcin Przybylowicz (compositeur légendaire, actuellement sur The Witcher 4) et cinématographie réalisée par Igor Sarzynski (actuel directeur créatif de Cyberpunk 2). Ils méritent vraiment toute notre reconnaissance.
Nul doute que cette nouvelle plaira grandement aux fans de la licence, et plus précisément à celles et ceux qui apprécient particulièrement l'OST de The Witcher 3.


Une sortie encore lointaine pour The Witcher 4

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Toutefois, avant de pouvoir écouter la soundtrack de The Witcher 4, il va falloir patienter encore un long moment : le titre ne devrait pas arriver avant 2027, selon les dernières informations connues. Néanmoins, le CEO adjoint de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, a expliqué que la nouvelle trilogie The Witcher, qui débutera donc avec le quatrième, devrait sortir sur une période de six ans.

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