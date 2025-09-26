The Witcher : La showrunneuse de la série TV s'est exprimée sur le départ d'Henry Cavill

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 septembre 2025 à 15h35
La showrunneuse de la série TV The Witcher a, récemment, parlé du départ de l'acteur Henry Cavill.
The Witcher : La showrunneuse de la série TV s'est exprimée sur le départ d'Henry Cavill
Comme vous le savez probablement déjà, après la saison 3 de la série TV The Witcher, l'acteur Henry Cavill (Man of Steel, Mission Impossible : Fallout) a décidé de ne plus endosser le rôle de Geralt dans le Riv dans ladite adaptation, et a ainsi laissé sa place à Liam Hemsworth. Il y a peu de temps, la showrunneuse de la série TV The Witcher, Lauren S. Hissrich, a évoqué les raisons derrière le départ d'Henry Cavill.

La showrunneuse de la série The Witcher revient sur le départ d'Henry Cavill

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En effet, dans une nouvelle interview accordée aux journalistes d'Entertainment Weekly, la showrunneuse Lauren S. Hissrich est revenue brièvement sur le départ d'Henry Cavill de la série TV The Witcher. Cette dernière a expliqué que l'acteur britannique avait des projets pour d'autres rôles « auxquels il souhaitait vraiment se consacrer » :
Il [Henry Cavill] avait d'autres projets auxquels il souhaitait vraiment se consacrer. Et pour nous, on ne veut pas retenir quelqu'un et le forcer à faire quelque chose qu'il ne souhaite pas faire. Je pense que c'est pour cela que cette décision nous a semblé vraiment symbiotique.
Des faits qui ne sont pas faux, étant donné qu'Henry Cavill envisageait, en 2022, de reprendre son rôle de Superman, avant un changement de direction de la part des équipes de DC. Cependant, pour beaucoup de fans de la franchise, le départ d'Henry Cavill, qui n'a eu de cesse de prouver son amour pour The Witcher, est lié à des divergences créatives.

Liam Hemsworth est Geralt de Riv dans la saison 4

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Comme dit précédemment, c'est Liam Hemsworth (Hunger Games) qui reprend le rôle de Geralt de Riv, après Henry Cavill, et ce, dès la saison 4. D'ailleurs, les téléspectateurs et téléspectatrices vont très prochainement pouvoir voir l'acteur en action car la saison 4 de la série TV The Witcher arrive le 30 octobre 2025 sur Netflix. Nous avons déjà eu le droit à un premier trailer, nous montrant Geralt combattre un Spectre (de midi ou de minuit ?), aux côtés notamment de Milva.

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commentaire (1)

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Wolf (invité) Le 26/09/2025 à 15:39

Mouais... on y croit quand même moyen...