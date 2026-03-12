The Witcher 4 profitera de la technologie RTX Mega Geometry pour des rendus incroyables

CD Projekt RED compte utiliser la technologie RTX Mega Geometry pour The Witcher 4, et ce, pour un élément précis.

The Witcher 4 et l'utilisation de la technologie RTX Mega Geometry

Nous sommes impatients que les joueurs découvrent ce niveau de détail dans The Witcher 4. Grâce à la technologie Mega Geometry « foliage » en cours de développement, nous pouvons intégrer des forêts entièrement rendues par Path Tracing dans l'univers The Witcher. - Cezary Bella, Rendering Engineer chez CD Projekt RED.

Une sortie encore lointaine pour The Witcher 4

Les environnements naturels à grande échelle représentent un défi pour le ray tracing en temps réel.



RTX Mega Geometry permet de gérer des scènes massives et de les rafraîchir jusqu'à x100 plus rapidement que les méthodes précédentes, rendant ainsi possible le path tracing avec… pic.twitter.com/0XsFjrVIOX — NVIDIA GeForce FR (@NVIDIAGeForceFR) March 11, 2026

Ayant bénéficié d'une démo technique au State of Unreal de l'année 2025, qui était déjà époustouflante,compte bien aller plus loin avant de proposer un rendu visuel incroyable. Dans ce sens,, qui est développé sous Unreal Engine 5.C'est au cours de la GDC de 2026 que(déjà utilisée sur Alan Wake 2, par exemple), notamment pour les rendus visuels de ses forêts. D'après les informations partagées par NVIDIA dans une récente publication sur son compte Twitter/X, le RTX Mega Geometry « permet de générer des scènes massives et de les rafraîchir jusqu'à x100 plus rapidement que les méthodes précédentes, rendant ainsi possible le patch tracing avec un niveau de fidélité et des détails très avancés ».D'ailleurs, pour l'occasion, NVIDIA a partagé une vidéo, disponible sur sa chaîne YouTube, montrant et présentant davantage la technologie RTX Mega Geometry.Malheureusement, il va falloir encore patienter un long moment avant de pouvoir plonger dans les aventures de Ciri, narrées dans. Selon les dernières informations connues, ce nouvel opus, qui marquera le début d'une toute nouvelle trilogie, pourrait arriver qu'en 2027, voire plus tard. Pour autant, Michal Nowakowski, le CEO adjoint du studio de développement polonais, a expliqué que l'objectif est « de lancer la trilogie complète dans un délai de six ans. Cela signifie donc que nous prévoyons de réduire le temps de développement entre The Witcher 4 et The Witcher 5, entre The Witcher 5 et The Witcher 6, et ainsi de suite ».Rappelons, pour conclure, quene possède pas encore de date de sortie.