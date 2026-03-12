The Witcher 4 profitera de la technologie RTX Mega Geometry pour des rendus incroyables

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mars 2026 à 11h36
CD Projekt RED compte utiliser la technologie RTX Mega Geometry pour The Witcher 4, et ce, pour un élément précis.
The Witcher 4 profitera de la technologie RTX Mega Geometry pour des rendus incroyables
Ayant bénéficié d'une démo technique au State of Unreal de l'année 2025, qui était déjà époustouflante, The Witcher 4 compte bien aller plus loin avant de proposer un rendu visuel incroyable. Dans ce sens, CD Projekt RED utilisera la technologie RTX Mega Geometry pour The Witcher 4, qui est développé sous Unreal Engine 5.

The Witcher 4 et l'utilisation de la technologie RTX Mega Geometry

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C'est au cours de la GDC de 2026 que NVIDIA et CD Projekt RED ont annoncé que The Witcher 4 profitera de la technologie RTX Mega Geometry (déjà utilisée sur Alan Wake 2, par exemple), notamment pour les rendus visuels de ses forêts. D'après les informations partagées par NVIDIA dans une récente publication sur son compte Twitter/X, le RTX Mega Geometry « permet de générer des scènes massives et de les rafraîchir jusqu'à x100 plus rapidement que les méthodes précédentes, rendant ainsi possible le patch tracing avec un niveau de fidélité et des détails très avancés ».
Nous sommes impatients que les joueurs découvrent ce niveau de détail dans The Witcher 4. Grâce à la technologie Mega Geometry « foliage » en cours de développement, nous pouvons intégrer des forêts entièrement rendues par Path Tracing dans l'univers The Witcher.
- Cezary Bella, Rendering Engineer chez CD Projekt RED.
D'ailleurs, pour l'occasion, NVIDIA a partagé une vidéo, disponible sur sa chaîne YouTube, montrant et présentant davantage la technologie RTX Mega Geometry.

Miniature vidéo

Une sortie encore lointaine pour The Witcher 4

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Malheureusement, il va falloir encore patienter un long moment avant de pouvoir plonger dans les aventures de Ciri, narrées dans The Witcher 4. Selon les dernières informations connues, ce nouvel opus, qui marquera le début d'une toute nouvelle trilogie, pourrait arriver qu'en 2027, voire plus tard. Pour autant, Michal Nowakowski, le CEO adjoint du studio de développement polonais, a expliqué que l'objectif est « de lancer la trilogie complète dans un délai de six ans. Cela signifie donc que nous prévoyons de réduire le temps de développement entre The Witcher 4 et The Witcher 5, entre The Witcher 5 et The Witcher 6, et ainsi de suite ».


Rappelons, pour conclure, que The Witcher 4 ne possède pas encore de date de sortie.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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