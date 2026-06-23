CD Projekt espère regagner la confiance des joueurs avec The Witcher 4, après Cyberpunk 2077

Le patron de CD Projekt est, récemment, revenu sur le lancement de Cyberpunk 2077 et espère, d'ailleurs, que The Witcher 4 parviendra à conquérir les joueurs déçus.

Malgré une belle rédemption, le lancement désastreux de Cyberpunk 2077 a, malheureusement, entaché la confiance de certains joueurs et joueuses envers CD Projekt. Le studio polonais est bien conscient de cela et espère regagner les faveurs de ces joueurs grâce à The Witcher 4, ou même les jeux suivants.

À lire également CD Projekt (The Witcher) déterminé à ne pas inonder le marché avec un jeu par an

L'arc de rédemption ne serait pas complet, selon le patron de CD Projekt

Comme reporté par les journalistes de GamesRadar, le PDG de CD Projekt, Michal Nowakowski, a dit quelques mots à propos du lancement de Cyberpunk 2077, qui est loin de s'être déroulé sans encombres, aux journalistes d'Edge's Knowledge. Michal Nowakowski a, alors, indiqué que ce fut une période « déchirante » pour le studio. De plus, cela a, selon lui, causé une perte de confiance de nombreux joueurs et joueuses envers CD Projekt. Michal Nowakowski n'est, d'ailleurs, pas sûr que le chemin de rédemption soit pleinement terminé :

Je ne suis pas convaincu à 100 % que nous ayons parcouru tout le chemin de la rédemption. Je suis convaincu que nous avons perdu la confiance de certaines personnes pour de bon, et c'est tout à fait légitime. Mais j'espère sincèrement que nous parviendrons à nous rattraper - si ce n'est avec The Witcher 4, alors ce qui viendra après.

Ainsi, malgré le fait que Cyberpunk 2077 soit désormais dans un bien meilleur état et grandement apprécié, CD Projekt est bien conscient que son lancement a marqué la communauté. Il y a, ainsi, fort à parier que le studio met tout en œuvre pour ne pas répéter les mêmes erreurs et travaille afin que les choses se déroulent mieux à l'avenir, à commencer avec The Witcher 4.

CDPR boss hopes The Witcher 4 wins back fans still put off by Cyberpunk 2077's disastrous launch https://t.co/BWi1jHTiVh — GamesRadar+ (@GamesRadar) June 19, 2026

Pour l'heure, et comme vous le savez probablement déjà, The Witcher 4 ne dispose pas encore de date de sortie précise.