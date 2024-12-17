The Witcher 4 devrait proposer une fonctionnalité appréciée

CD Projekt RED a, récemment, apporté de plus amples informations à propos de The Witcher 4, qui disposera très probablement d'une fonctionnalité présente dans The Witcher 3: Wild Hunt et plutôt appréciée par la communauté.
Après avoir partagé une première bande-annonce cinématique pour The Witcher 4
, durant les Game Awards 2024, le studio de développement CD Projekt RED a dévoilé de plus amples informations à propos de ce nouvel opus, afin de répondre aux questions des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, les développeurs se sont récemment exprimés quant à la présence du jeu de cartes Gwent (ou « Gwynt ») dans The Witcher 4
.
Le Gwent au programme dans The Witcher 4 ?
Il y a très peu de temps, Easy Allies a partagé, sur sa chaîne YouTube, une interview réalisée avec Sebastian Kalemba, le directeur de jeu de The Witcher 4
, ainsi que Gosia Mitrega, la productrice exécutive. Au cours de l'entretien, le Gwent a été mentionné puisque les journalistes demandent si le fameux jeu de cartes sera présent dans The Witcher 4
.
Gosia Mitrega a alors expliqué que le studio adore le Gwent et que les équipes écoutent la communauté, qui apprécie également le jeu de cartes. Gosia Mitrega a déclaré, par la suite : « Je pense que personne ne sera déçu
». Sebastian Kalemba a, également, ajouté que le Gwent fait « partie intégrante de l'expérience
». Ainsi, il y a de très grandes chances que le jeu de cartes Gwent soit présent dans The Witcher 4
. Reste à savoir comment le mini-jeu sera intégré à ce nouvel opus (si tel est bien le cas) et si celui-ci comportera de nouvelles mécaniques ou non.
Rappelons, d'ailleurs, que CD Projekt RED a annoncé, au cours du mois de décembre 2024, qu'une version physique du jeu de cartes Gwent arrive en 2025
. Celle-ci est réalisée en collaboration avec No Loading Games. The Witcher 4
ne possède pas encore de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure actuelle.
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