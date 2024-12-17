The Witcher 4 devrait proposer une fonctionnalité appréciée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 décembre 2024 à 11h02
CD Projekt RED a, récemment, apporté de plus amples informations à propos de The Witcher 4, qui disposera très probablement d'une fonctionnalité présente dans The Witcher 3: Wild Hunt et plutôt appréciée par la communauté.
The Witcher 4 devrait proposer une fonctionnalité appréciée
Après avoir partagé une première bande-annonce cinématique pour The Witcher 4, durant les Game Awards 2024, le studio de développement CD Projekt RED a dévoilé de plus amples informations à propos de ce nouvel opus, afin de répondre aux questions des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, les développeurs se sont récemment exprimés quant à la présence du jeu de cartes Gwent (ou « Gwynt ») dans The Witcher 4.

Le Gwent au programme dans The Witcher 4 ? 

Il y a très peu de temps, Easy Allies a partagé, sur sa chaîne YouTube, une interview réalisée avec Sebastian Kalemba, le directeur de jeu de The Witcher 4, ainsi que Gosia Mitrega, la productrice exécutive. Au cours de l'entretien, le Gwent a été mentionné puisque les journalistes demandent si le fameux jeu de cartes sera présent dans The Witcher 4.

Gosia Mitrega a alors expliqué que le studio adore le Gwent et que les équipes écoutent la communauté, qui apprécie également le jeu de cartes. Gosia Mitrega a déclaré, par la suite : « Je pense que personne ne sera déçu ». Sebastian Kalemba a, également, ajouté que le Gwent fait « partie intégrante de l'expérience ». Ainsi, il y a de très grandes chances que le jeu de cartes Gwent soit présent dans The Witcher 4. Reste à savoir comment le mini-jeu sera intégré à ce nouvel opus (si tel est bien le cas) et si celui-ci comportera de nouvelles mécaniques ou non. 

Miniature vidéo

Rappelons, d'ailleurs, que CD Projekt RED a annoncé, au cours du mois de décembre 2024, qu'une version physique du jeu de cartes Gwent arrive en 2025. Celle-ci est réalisée en collaboration avec No Loading Games. The Witcher 4 ne possède pas encore de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure actuelle.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

CD Projekt espère regagner la confiance des joueurs avec The Witcher 4, après Cyberpunk 2077
The Witcher 4 23 juin 2026

CD Projekt espère regagner la confiance des joueurs avec The Witcher 4, après Cyberpunk 2077

Le patron de CD Projekt est, récemment, revenu sur le lancement de Cyberpunk 2077 et espère, d'ailleurs, que The Witcher 4 parviendra à conquérir les joueurs déçus.
CD Projekt (The Witcher) déterminé à ne pas inonder le marché avec un jeu par an
The Witcher 4 22 juin 2026

CD Projekt (The Witcher) déterminé à ne pas inonder le marché avec un jeu par an

Si The Witcher 4 et Cyberpunk 2 sont très attendus par les joueurs, les équipes de CD Projekt RED ont décidé d'aller à contre-courant des autres acteurs majeurs du jeu vidéo.
The Witcher 4 profitera de la technologie RTX Mega Geometry pour des rendus incroyables
The Witcher 4 12 mars 2026

The Witcher 4 profitera de la technologie RTX Mega Geometry pour des rendus incroyables

CD Projekt RED compte utiliser la technologie RTX Mega Geometry pour The Witcher 4, et ce, pour un élément précis.

commentaire (0)