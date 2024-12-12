The Witcher : Une version physique du jeu de Gwent arrive bientôt

Les fans du Gwent, présent dans The Witcher 3: Wild Hunt, vont prochainement pouvoir se procurer une version physique du fameux jeu de cartes de CD Projekt RED.
Le mini-jeu Gwent, qui a donné naissance à un spin-off, soit GWENT: The Witcher Card Game, et qui figure dans The Witcher 3: Wild Hunt
, a été plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, ces derniers seront très certainement ravis d'apprendre qu'une version physique du jeu de cartes Gwent, baptisée Gwent: The Legendary Card Game, est prévue pour l'année prochaine
.
Gwent: The Legendary Card Game, une version physique du jeu de cartes, en approche
En effet, au début du mois de décembre 2024, CD Projekt RED et No Loading Games ont annoncé, via des publications sur leur compte Twitter/X, qu'une version physique du Gwent se rendra disponible au cours de l'année 2025
. Pour être plus précis, et selon les détails figurant sur le visuel partagé, il s'agit du jeu de cartes Gwent: The Legendary Card Game
.
C'est un honneur de porter le jeu de cartes légendaire de The Witcher 3 sur table et de marquer le 10e anniversaire du jeu en collaboration avec CD PROJEKT RED. C'est plus qu'un simple jeu, c'est un hommage à la stratégie, à l'histoire et à la communauté qui a fait vivre Gwent pendant une décennie. No Loading Games s'est engagé à offrir aux fans le meilleur produit et la meilleure expérience possible, en combinant des composants de la plus haute qualité et une attention méticuleuse aux détails, pour une expérience Gwent inoubliable. Que vous soyez un fan de longue date ou un joueur débutant, que diriez-vous d'une partie de Gwent ?
- Arnaud Perez, PDG et Fondateur de No Loading Games.
À l'heure actuelle, les équipes en charge n'ont pas partagé de date de sortie plus précise. Toutefois, cette nouvelle devrait faire plaisir aux joueurs et aux joueuses, qui attendaient avec impatience l'arrivée d'un tel produit et qui n'ont pas pu profiter des versions proposées dans les packs physiques des extensions Hearts of Stone et Blood and Wine.
Qu'est-ce que Gwent: The Legendary Card Game ?
Grâce à des informations dévoilées par No Loading Games, via un article publié le 11 décembre 2024 sur leur site, nous en savons un peu plus au sujet de Gwent: The Legendary Card Game
. Basé sur le jeu de cartes disponible dans The Witcher 3: Wild Hunt, Gwent: The Legendary Card Game proposera les 5 factions principales
: Monstres, Empire Nilfgaardien, Royaumes du Nord, Scoia'tael et Skellige. Chaque deck sera, ainsi, constitué de cartes illustrées, et ce, dans le format 63 mm x 88 mm.
Gwent: The Legendary Card Game, dont la boîte contiendra un plateau détaillé et plus de 400 cartes au total, proposera plusieurs modes de jeu
, à savoir « Initiation », « Regular » et « Advanced », selon les détails dévoilés. Autant de modes qui permettront aux nouveaux venus ainsi qu'aux fins connaisseurs de profiter de Gwent: The Legendary Card Game
. Nul doute que CD Projekt RED et No Loading Games nous en diront plus à ce sujet, dans les prochains mois.
Pour finir, remarquons que Gwent: The Legendary Card Game sera traduit dans plusieurs langues, dont le français
. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas encore possible de le précommander.
commentaire (0)