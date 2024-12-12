The Witcher : Une version physique du jeu de Gwent arrive bientôt

Les fans du Gwent, présent dans The Witcher 3: Wild Hunt, vont prochainement pouvoir se procurer une version physique du fameux jeu de cartes de CD Projekt RED.

Gwent: The Legendary Card Game, une version physique du jeu de cartes, en approche

C'est un honneur de porter le jeu de cartes légendaire de The Witcher 3 sur table et de marquer le 10e anniversaire du jeu en collaboration avec CD PROJEKT RED. C'est plus qu'un simple jeu, c'est un hommage à la stratégie, à l'histoire et à la communauté qui a fait vivre Gwent pendant une décennie. No Loading Games s'est engagé à offrir aux fans le meilleur produit et la meilleure expérience possible, en combinant des composants de la plus haute qualité et une attention méticuleuse aux détails, pour une expérience Gwent inoubliable. Que vous soyez un fan de longue date ou un joueur débutant, que diriez-vous d'une partie de Gwent ? - Arnaud Perez, PDG et Fondateur de No Loading Games.

How about a round of Gwent? 🃏



Gwent: The Legendary Card Game, a physical edition true to its counterpart from The Witcher 3: Wild Hunt, is coming in 2025! ⚔️



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Qu'est-ce que Gwent: The Legendary Card Game ?

You had a lot of questions! Here are your answers! 👇 https://t.co/1Tid4AlXx9 — The Witcher (@witchergame) December 11, 2024

Le mini-jeu Gwent, qui a donné naissance à un spin-off, soit GWENT: The Witcher Card Game, et qui figure dans, a été plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, ces derniers seront très certainement ravis d'apprendre qu'En effet, au début du mois de décembre 2024,. Pour être plus précis, et selon les détails figurant sur le visuel partagé, il s'agit duÀ l'heure actuelle, les équipes en charge n'ont pas partagé de date de sortie plus précise. Toutefois, cette nouvelle devrait faire plaisir aux joueurs et aux joueuses, qui attendaient avec impatience l'arrivée d'un tel produit et qui n'ont pas pu profiter des versions proposées dans les packs physiques des extensions Hearts of Stone et Blood and Wine.Grâce à des informations dévoilées par No Loading Games, via un article publié le 11 décembre 2024 sur leur site,: Monstres, Empire Nilfgaardien, Royaumes du Nord, Scoia'tael et Skellige. Chaque deck sera, ainsi, constitué de cartes illustrées, et ce, dans le format 63 mm x 88 mm., à savoir « Initiation », « Regular » et « Advanced », selon les détails dévoilés. Autant de modes qui permettront aux nouveaux venus ainsi qu'aux fins connaisseurs de profiter de. Nul doute que CD Projekt RED et No Loading Games nous en diront plus à ce sujet, dans les prochains mois.Pour finir, remarquons que. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas encore possible de le précommander.