The Witcher 4 : Des améliorations pour les PNJ sont prévues afin de favoriser l'immersion

CD Projekt RED a, récemment, expliqué que la qualité des PNJ sera poussée sur The Witcher 4, afin de rendre l'univers vivant et immersif.
Depuis le premier trailer The Witcher 4
, qui a été dévoilé lors de la cérémonie des Game Awards 2024, CD Projekt RED apporte des informations importantes concernant ce nouvel opus, dans lequel les joueurs et les joueuses seront aux commandes de Ciri. D'ailleurs, il y a peu de temps, CD Projekt RED a expliqué son désir d'offrir une expérience immersive, avec des PNJ vivants, via The Witcher 4
.
Vers une expérience plus vivante et immersive sur The Witcher 4
Sebastian Kalemba, le directeur de jeu de The Witcher 4
, ainsi que Gosia Mitrega, qui occupe le poste de « Executive Producer », ont, effectivement, été interviewés par Parris Lilly, il y a de cela quelques semaines. Au cours de l'entretien, qui est disponible en vidéo sur la chaîne YouTube Parris, Sebastian Kalemba a indiqué que les développeurs comptent pousser la qualité des PNJ pour The Witcher 4 afin de créer un monde vivant et proposer une « expérience beaucoup plus immersive »
:
Nous avons cette règle : nous voulons faire de chaque PNJ un être vivant, avec sa propre histoire personnelle [...] Nous poussons définitivement la qualité des PNJ, leur apparence, leur comportement, leur performance faciale, aussi loin que possible, parce que nous voulons créer une expérience encore plus immersive qu'auparavant. Nous essayons donc de pousser la barre encore plus loin.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, CD Projekt RED a prévu des améliorations pour les PNJ que les joueurs et les joueuses rencontreront sur The Witcher 4
, qui devrait, de ce fait, offrir une expérience immersive et vivante. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.
Rappelons, d'ailleurs, que The Witcher 4 proposera de nouvelles régions mais aussi de nouveaux monstres
, tandis que sa carte sera assez similaire en taille à celle de The Witcher 3: Wild Hunt. Ce nouvel opus, qui marquera le début d'une nouvelle saga, nous invite à incarner Ciri, soit la fille adoptive de Geralt de Riv. Ce dernier sera, selon les dernières informations connues, présent dans The Witcher 4
, mais nous ne savons pas encore quel rôle il aura.
Dans tous les cas, pour poser les mains sur The Witcher 4
, il va falloir faire preuve d'une grande patience. En effet, The Witcher 4
ne possède pas encore de date ni de fenêtre de sortie.
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