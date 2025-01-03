The Witcher 4 proposera de nouvelles régions et de nouveaux monstres

CD Projekt RED a annoncé que les joueurs et les joueuses pourront explorer de nouvelles régions mais aussi affronter de nouveaux monstres sur The Witcher 4.

De nouveaux monstres et régions sur The Witcher 4

Mais en parlant des régions, vous ferez l'expérience de régions complètement nouvelles. Donc, oui, vous êtes sur le Continent, mais vous faites l'expérience de quelque chose de complètement nouveau.







L'une des plus grosses révélations faites lors de la cérémonie des Game Awards 2024 est, sans conteste,. Depuis cet événement, le studio de développement CD Projekt RED dévoile au fur et à mesure de nouvelles informations concernant cet opus. Il y a peu de temps, les développeurs ont indiqué queGrâce à une interview avec CD Projekt RED disponible sur la chaîne YouTube Parris, nous apprenons que, sur. Sebastian Kalemba, le directeur de jeu de ce nouvel opus The Witcher, a, effectivement, déclaré :Ainsi, tout au long de l'aventure. Le directeur du jeu n'a, malheureusement, pas partagé de plus amples détails à ce sujet. Pour rappel, sur The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt se rend à divers endroits du Continent, c'est-à-dire à Blanchefleur, Velen, Novigrad, Skellige et Kaer Morhen.Sebastian Kalemba précise, par ailleurs, que: « Il y aura plein de nouveaux monstres ». L'un d'entre eux, baptisé Bauk, est présenté dans le premier trailer, dévoilé lors des Game Awards 2024. Inspirée par la mythologie serbe, cette créature est rusée, « très complexe », « très puissante » et « joue avec vos propres peurs ».Rappelons, pour conclure, quene dispose pas encore de date ni même de fenêtre de sortie.