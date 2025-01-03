The Witcher 4 proposera de nouvelles régions et de nouveaux monstres

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 janvier 2025 à 14h25
CD Projekt RED a annoncé que les joueurs et les joueuses pourront explorer de nouvelles régions mais aussi affronter de nouveaux monstres sur The Witcher 4.
The Witcher 4 proposera de nouvelles régions et de nouveaux monstres
L'une des plus grosses révélations faites lors de la cérémonie des Game Awards 2024 est, sans conteste, The Witcher 4. Depuis cet événement, le studio de développement CD Projekt RED dévoile au fur et à mesure de nouvelles informations concernant cet opus. Il y a peu de temps, les développeurs ont indiqué que The Witcher 4 proposera de nouvelles régions et de nouveaux monstres.

De nouveaux monstres et régions sur The Witcher 4

Grâce à une interview avec CD Projekt RED disponible sur la chaîne YouTube Parris, nous apprenons que, sur The Witcher 4, nous aurons la possibilité d'explorer de toutes nouvelles régions. Sebastian Kalemba, le directeur de jeu de ce nouvel opus The Witcher, a, effectivement, déclaré : 
Mais en parlant des régions, vous ferez l'expérience de régions complètement nouvelles. Donc, oui, vous êtes sur le Continent, mais vous faites l'expérience de quelque chose de complètement nouveau.
Ainsi, tout au long de l'aventure The Witcher 4, les joueurs et les joueuses pourront et devront parcourir de nouvelles régions du Continent. Le directeur du jeu n'a, malheureusement, pas partagé de plus amples détails à ce sujet. Pour rappel, sur The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt se rend à divers endroits du Continent, c'est-à-dire à Blanchefleur, Velen, Novigrad, Skellige et Kaer Morhen.
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Sebastian Kalemba précise, par ailleurs, que The Witcher 4 aura un bestiaire plutôt nouveau : « Il y aura plein de nouveaux monstres ». L'un d'entre eux, baptisé Bauk, est présenté dans le premier trailer, dévoilé lors des Game Awards 2024. Inspirée par la mythologie serbe, cette créature est rusée, « très complexe », « très puissante » et « joue avec vos propres peurs ».

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Rappelons, pour conclure, que The Witcher 4 ne dispose pas encore de date ni même de fenêtre de sortie.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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