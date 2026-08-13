Inquiétude autour du spin-off de The Witcher après de nouveaux licenciements

CD Projekt RED vient de confirmer une vague de licenciements touchant l'équipe de Project Sirius, le spin-off multijoueur très attendu de la saga The Witcher. Une restructuration qui soulève des questions sur l'avenir du titre.

Le développement de jeux vidéo n'est pas un long fleuve tranquille, et CD Projekt RED en fait une nouvelle fois l'amère expérience. Près de quatre ans après les premières évocations de Project Sirius, ce spin-off multijoueur ambitieux de la franchise The Witcher fait face à une nouvelle restructuration interne. Une situation qui inquiète les joueurs, d'autant plus que le projet a déjà connu des bouleversements majeurs par le passé, avec notamment un reboot il y a trois ans.

Une équipe réduite pour Project Sirius

L'information, initialement mise en lumière par Kotaku, a rapidement été confirmée par le studio polonais à nos confrères d'IGN. Ce sont au total 18 développeurs qui sont concernés par cette réorganisation. Dans les faits, 9 collaborateurs ont été purement et simplement licenciés, tandis que 9 autres se sont vu proposer de postuler à d'autres offres en interne pour rejoindre différents projets de l'entreprise.

Dans un communiqué officiel, la direction de CD Projekt a tenu à clarifier la situation.

Nous avons ajusté la taille de l'équipe Sirius afin de l'adapter aux besoins du projet à ce stade de développement. En conséquence, quatre personnes à Boston et cinq à Varsovie quittent l'entreprise, tandis que neuf autres ont été invitées à participer à des processus de recrutement internes en vue de postes potentiels sur d'autres projets de CD Projekt Red.

Avant cette annonce, les effectifs dédiés à ce titre s'élevaient à environ 83 personnes à la fin du mois d'avril. Aujourd'hui, l'équipe serait passée à une soixantaine de membres, ce qui représente une baisse drastique des forces de production allouées à cette aventure originale.

Un développement particulièrement chaotique

L'histoire de Project Sirius est loin d'être un modèle de stabilité. Confié au studio bostonien The Molasses Flood, acquis par CD Projekt RED en 2021, le jeu a déjà subi un redémarrage complet en 2023. La direction avait alors évoqué la mise en place d'un nouveau cadre pour le titre, une décision qui s'était déjà accompagnée du licenciement d'une trentaine de personnes.

Malgré ces coupes budgétaires et humaines répétées, rien n'indique que le jeu soit annulé. Toutefois, le silence radio autour de son contenu et de ses mécaniques, plusieurs années après son annonce initiale, laisse planer le doute sur sa date de sortie et sa forme finale.

Des ambitions colossales pour la franchise

Si Project Sirius patine, le reste du studio tourne à plein régime. CD Projekt RED mobilise actuellement l'écrasante majorité de ses ressources sur The Witcher 4, avec plus de 500 développeurs à pied d'œuvre. Le studio prépare également la suite de Cyberpunk avec plus de 160 personnes, ainsi qu'une toute nouvelle licence répondant au nom de code Project Hadar.

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Le calendrier de l'entreprise s'annonce donc titanesque, d'autant plus qu'à tout cela s'ajoutent The Witcher 5 et 6 (le but est de faire une nouvelle trilogie), mais aussi le remake du tout premier épisode de la série et une extension pour The Witcher 3. Ce programme extrêmement chargé explique peut-être la volonté de rationaliser les équipes sur les projets annexes comme Sirius, afin de concentrer les effectifs sur les blockbusters majeurs qui assureront la pérennité financière du groupe.

Quoi qu'il en soit, le studio polonais devrait rapidement nous donner des nouvelles de The Witcher 4, qui semble être sa prochaine sortie majeure.