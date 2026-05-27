The Witcher 3 annonce l'extension Songs of the Past, avec une fenêtre de sortie

CD Projekt a, récemment, annoncé l'extension Songs of the Past à destination de The Witcher 3: Wild Hunt.

Cela fait plusieurs mois maintenant que des rumeurs laissaient entendre qu'un nouveau DLC était en cours de préparation pour The Witcher 3: Wild Hunt. Les fans seront ravis d'apprendre que cela est bien vrai : l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 vient tout juste d'être annoncée et officialisée par CD Projekt.

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3 révélée

En effet, via une très récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, CD Projekt a annoncé l'extension Songs of the Past de The Witcher 3: Wild Hunt. D'après les informations dévoilées par ledit studio de développement, ce DLC est co-développé avec Fool's Theory et mettra en scène le très fameux Sorceleur, Geralt de Riv, dans une toute nouvelle aventure. Comme précisé dans une deuxième publication, l'annonce était initialement prévue pour le stream spécial anniversaire dédié au DLC Blood and Wine, qui doit avoir lieu le jeudi 28 mai 2026. Pour l'occasion, CD Projekt a partagé une première image.

Medallion's humming... that can only mean one thing! It's time to announce The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past! ⚔️



This brand new expansion for The Witcher 3: Wild Hunt will take you to the Path with Geralt of Rivia once more. It's being co-developed with @Fools_Theory… pic.twitter.com/rrcPXppgdc — The Witcher (@thewitcher) May 27, 2026

Une fenêtre de sortie pour l'extension Songs of the Past de The Witcher 3

Troisième extension de The Witcher 3: Wild Hunt (après Hearts of Stone et Blood and Wine, donc), Songs of the Past doit sortir au cours de l'année 2027 sur PS5, Xbox Series et PC. Malheureusement, à l'heure actuelle, CD Projekt n'a pas dévoilé de date de sortie précise pour ce nouveau DLC de The Witcher 3, qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs et bruits de couloir par le passé.

Cependant, CD Projekt a indiqué que de plus amples détails concernant l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 seront révélés à la fin de cet été 2026. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés à ce sujet.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :