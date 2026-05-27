The Witcher 3 annonce l'extension Songs of the Past, avec une fenêtre de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 mai 2026 à 11h40
CD Projekt a, récemment, annoncé l'extension Songs of the Past à destination de The Witcher 3: Wild Hunt.
The Witcher 3 annonce l'extension Songs of the Past, avec une fenêtre de sortie

Cela fait plusieurs mois maintenant que des rumeurs laissaient entendre qu'un nouveau DLC était en cours de préparation pour The Witcher 3: Wild Hunt. Les fans seront ravis d'apprendre que cela est bien vrai : l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 vient tout juste d'être annoncée et officialisée par CD Projekt.

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3 révélée

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En effet, via une très récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, CD Projekt a annoncé l'extension Songs of the Past de The Witcher 3: Wild Hunt. D'après les informations dévoilées par ledit studio de développement, ce DLC est co-développé avec Fool's Theory et mettra en scène le très fameux Sorceleur, Geralt de Riv, dans une toute nouvelle aventure. Comme précisé dans une deuxième publication, l'annonce était initialement prévue pour le stream spécial anniversaire dédié au DLC Blood and Wine, qui doit avoir lieu le jeudi 28 mai 2026. Pour l'occasion, CD Projekt a partagé une première image.

Une fenêtre de sortie pour l'extension Songs of the Past de The Witcher 3

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Troisième extension de The Witcher 3: Wild Hunt (après Hearts of Stone et Blood and Wine, donc), Songs of the Past doit sortir au cours de l'année 2027 sur PS5, Xbox Series et PC. Malheureusement, à l'heure actuelle, CD Projekt n'a pas dévoilé de date de sortie précise pour ce nouveau DLC de The Witcher 3, qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs et bruits de couloir par le passé.

Cependant, CD Projekt a indiqué que de plus amples détails concernant l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 seront révélés à la fin de cet été 2026. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés à ce sujet.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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Super32 (invité) Le 28/05/2026 à 09:40

Ca sera l'occasion de le refaire d'ici l'an prochain lol

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N33ms (invité) Le 27/05/2026 à 15:09

Esseptionnel merci CD projekt, on a eu raison d'y croire