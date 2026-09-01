The Witcher 4 est déjà jouable sur PS5, Xbox Series et PC, CD Projekt RED apprend de ses erreurs

CD Projekt RED a tenu à rassurer les joueurs en expliquant que The Witcher 4 tourne déjà sur les plateformes actuelles.

Comme vous le savez probablement déjà, le studio de développement polonais CD Projekt RED a connu de grandes difficultés avec le lancement de Cyberpunk 2077, qui n'était pas dans un très bon état, bien que cela ait changé désormais. Ayant retenu les leçons du passé, CD Projekt RED a affirmé que The Witcher 4 est déjà jouable sur les consoles actuelles et sur PC.

The Witcher 4 est jouable sur les plateformes actuelles

C'est au micro des journalistes de Game Developer que Michal Nowakowski, le co-PDG de CD Projekt RED, a partagé des propos plutôt rassurants et importants concernant le prochain opus The Witcher. Ainsi, Michal Nowakowski a expliqué que The Witcher 4 est d'ores et déjà jouable sur PC, PS5 ainsi que sur Xbox Series :

Venez au studio, lancez The Witcher 4 maintenant. Vous pouvez le lancer sur PC. Vous pouvez le lancer sur PS5. Vous pouvez le lancer sur Xbox Series X, et il fonctionnera.

Si ces quelques paroles peuvent sembler normales, c'est, en réalité, important pour les fans de la franchise, car cela prouve que CD Projekt RED ne compte pas réitérer ses erreurs du passé, avec notamment Cyberpunk 2077. Pour cela, le studio semble avoir revu sa manière de faire.

CD Projekt Red has The Witcher 4 running on all target platforms after Cyberpunk 2077 lesson https://t.co/2ghNBMQqSR — Game Developer (@gamedevdotcom) August 27, 2026

CD Projekt RED ne veut pas faire les mêmes erreurs que Cyberpunk 2077 avec The Witcher 4

Dans ce même échange, le co-PDG de CD Projekt RED a indiqué que le développement de Cyberpunk 2077 fut essentiellement centré sur le PC, étant donné que les développeurs pensaient que l'adapter ensuite sur console n'allait pas poser de problème. Or, et comme vous le savez, cette approche ne s'est pas révélée concluante :

L'idée du studio était de viser la meilleure qualité visuelle possible. Nous voulons repousser les limites de ce qui est réalisable en termes de rendu cinématographique et tout ça, et le PC était tout simplement la plateforme la mieux adaptée pour ça. Il y avait cette idée, qui s'est avérée fausse, selon laquelle s'aligner sur les capacités de la génération actuelle ne représenterait pas un défi si important.

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Dès lors, et ayant appris du lancement de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a changé son approche pour le développement de The Witcher 4, qui est (très) très attendu par la communauté. Reste à savoir ce que cela donnera réellement car le nouvel opus The Witcher n'a pas encore présenté de séquences de gameplay et ne dispose pas encore de date de sortie précise.