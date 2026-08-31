The Witcher 4 aura une édition physique, mais il y a un hic

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 août 2026 à 18h01
CD Projekt RED s'est, récemment, exprimé à propos d'une édition physique pour The Witcher 4, qui pourrait ne pas avoir un élément important.
The Witcher 4 aura une édition physique, mais il y a un hic

Depuis que Sony/PlayStation a annoncé la fin de la production des jeux en édition physique à compter de janvier 2028, les joueurs ne cessent de s'interroger à ce sujet, notamment pour les titres à venir. La communauté n'a pas manqué de se poser la question pour The Witcher 4, dont le lancement est prévu pour 2028. Il y a peu de temps, CD Projekt RED a dit quelques mots à propos d'une édition physique pour The Witcher 4.

The Witcher 4 sera proposé en version physique

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C'est au micro des journalistes de The Game Business que Michal Nowakowski, le co-PDG de CD Projekt RED, a été interrogé au sujet de The Witcher 4 et de sa potentielle version en physique. Michal Nowakowski a alors confirmé que The Witcher 4 aura le droit à une édition physique :

Mais nous sommes de grands partisans de l'accès à des objets de collection concrets. Nous sommes nous-mêmes des passionnés, et cela nous plaît. Nous avons toujours soutenu cette idée. Donc, quoi qu'il en soit, nous proposerons très certainement un coffret. Ce coffret contiendra des objets promotionnels. Quelque chose que vous aurez envie d'ouvrir et d'apprécier. Mais nous n'avons en réalité aucune influence sur la forme que cela prendra.

Dès lors, The Witcher 4 devrait, au moins, être proposé sous forme de « coffret », bien que la présence d'un disque ne soit pas certaine, à ce stade.

Un disque pour The Witcher 4 ?

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En ce qui concerne le contenu de l'édition physique de The Witcher 4, en dehors des « objets promotionnels », CD Projekt RED n'est pas sûr qu'un disque sera présent. Michal Nowakowski a, ainsi, expliqué que cela dépendait des plans de Sony/PlayStation : 

Nous ne savons pas ce qu'il en sera. Nous connaissons l'annonce faite par PlayStation. Et nous n'avons aucune influence sur les politiques des éditeurs propriétaires. Les disques destinés aux éditeurs propriétaires, y compris PlayStation, doivent être fabriqués dans leurs propres usines. Donc, s'ils cessent effectivement la production d'ici 2028, alors oui [nous n'aurons pas de disque].

Ainsi, il y a de grandes chances que l'édition physique de The Witcher 3 ne comportera pas de disque, car Sony/PlayStation n'a pas prévu de revenir sur sa décision, selon les dernières informations connues.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 4 doit arriver au cours de l'année 2028, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce jour.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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