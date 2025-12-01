The Witcher : La nouvelle trilogie avec Ciri sortira en très peu de temps

The Witcher 4 est déjà jouable sur PS5, Xbox Series et PC, CD Projekt RED apprend de ses erreurs
CD Projekt RED a tenu à rassurer les joueurs en expliquant que The Witcher 4 tourne déjà sur les plateformes actuelles.
D'une certaine manière, oui, je pense que les prochains jeux devraient être livrés dans un délai plus court. Comme nous l'avons déjà indiqué, notre objectif reste de lancer la trilogie complète dans un délai de six ans. Cela signifie donc que nous prévoyons de réduire le temps de développement entre The Witcher 4 et The Witcher 5, entre The Witcher 5 et The Witcher 6, et ainsi de suite.Ce délai très court laisse entendre que The Witcher 5 pourrait potentiellement arriver trois ans après le lancement de The Witcher 4, et The Witcher 6 trois ans après The Witcher 5. Un calendrier très serré, qui révèle l'ambition de CD Projekt RED. Toutefois, et comme vous vous en doutez, les plans du studio de développement polonais pourraient changer.
Nous utilisons Unreal Engine 5 pour The Witcher 4 depuis près de quatre ans maintenant, et nous sommes très satisfaits de ce que nous avons accompli. Je pense que vous avez pu voir une partie de vos propres yeux lors de la présentation de notre démo technique à l'Unreal Feast il y a quelques mois, et nous sommes également très satisfaits des résultats obtenus - nous l'avons déjà dit, mais je suis toujours heureux de me répéter. Nous sommes également satisfaits de l'évolution du moteur grâce aux efforts de l'équipe Epic, et de la manière dont nous apprenons à l'utiliser dans un jeu en monde ouvert gigantesque, comme The Witcher 4 est censé l'être.
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