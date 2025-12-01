The Witcher : La nouvelle trilogie avec Ciri sortira en très peu de temps

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 décembre 2025 à 14h51
CD Projekt RED a, récemment, révélé son calendrier pour la nouvelle trilogie The Witcher, qui commence avec The Witcher 4.
The Witcher : La nouvelle trilogie avec Ciri sortira en très peu de temps
Les joueurs et les joueuses fans de l'univers du Sorceleur/The Witcher attendent avec une grande impatience The Witcher 4, qui marquera les débuts de Ciri en tant que personnage jouable et sera le commencement d'une nouvelle trilogie. D'ailleurs, CD Projekt RED entend bien livrer les trois opus de cette nouvelle saga The Witcher en une petite poignée d'années.

La nouvelle saga The Witcher se rendra disponible sur une période de 6 ans

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En effet, dans un récent rapport, le « CEO » adjoint de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, a expliqué que le studio compte bien délivrer la nouvelle trilogie The Witcher en très peu de temps, soit sur une période de six ans
D'une certaine manière, oui, je pense que les prochains jeux devraient être livrés dans un délai plus court. Comme nous l'avons déjà indiqué, notre objectif reste de lancer la trilogie complète dans un délai de six ans. Cela signifie donc que nous prévoyons de réduire le temps de développement entre The Witcher 4 et The Witcher 5, entre The Witcher 5 et The Witcher 6, et ainsi de suite.
Ce délai très court laisse entendre que The Witcher 5 pourrait potentiellement arriver trois ans après le lancement de The Witcher 4, et The Witcher 6 trois ans après The Witcher 5. Un calendrier très serré, qui révèle l'ambition de CD Projekt RED. Toutefois, et comme vous vous en doutez, les plans du studio de développement polonais pourraient changer.

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CD Projekt RED est content de l'Unreal Engine 5

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Michal Nowakowski a, également, précisé que CD Projekt RED utilise le moteur Unreal Engine 5 depuis presque « quatre ans » et que le studio est satisfait ce ce qu'il a achevé jusqu'à présent : 
Nous utilisons Unreal Engine 5 pour The Witcher 4 depuis près de quatre ans maintenant, et nous sommes très satisfaits de ce que nous avons accompli. Je pense que vous avez pu voir une partie de vos propres yeux lors de la présentation de notre démo technique à l'Unreal Feast il y a quelques mois, et nous sommes également très satisfaits des résultats obtenus - nous l'avons déjà dit, mais je suis toujours heureux de me répéter. Nous sommes également satisfaits de l'évolution du moteur grâce aux efforts de l'équipe Epic, et de la manière dont nous apprenons à l'utiliser dans un jeu en monde ouvert gigantesque, comme The Witcher 4 est censé l'être.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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