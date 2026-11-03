CD Projekt Red recrute des talents chez Warhorse, pour former l'élite du développement

CD Projekt RED renforce considérablement ses rangs en recrutant trois figures majeures de Warhorse Studios. Ces vétérans ayant travaillé sur la licence Kingdom Come: Deliverance apportent des décennies d'expérience pour façonner l'avenir du studio polonais, avec en ligne de mire les très attendus The Witcher 4 et Cyberpunk 2.

Le studio polonais CD Projekt RED semble bien décidé à bâtir une véritable équipe de super-héros du jeu de rôle. Alors que les attentes autour de The Witcher 4 et de la suite de Cyberpunk 2077 sont colossales, l'entreprise vient de s'attacher les services de trois concepteurs principaux issus de Warhorse Studios, l'équipe derrière la franchise Kingdom Come: Deliverance. Ces recrutements successifs témoignent d'une volonté claire de consolider le savoir-faire interne avec des profils hautement qualifiés, en s'entourant des meilleurs.

Une fuite des talents qui interroge

Le mouvement a débuté avec Karel Kolmann, ancien concepteur principal du gameplay sur les deux volets de Kingdom Come, qui a rejoint les rangs de CD Projekt Red en tant que concepteur principal de quêtes. Il a été suivi au printemps par Zdeněk Glatz, ancien concepteur principal des niveaux, désormais en charge de la conception du monde ouvert pour le studio polonais. Enfin, Zbyněk Zelinka, concepteur technique principal chez Warhorse, a récemment complété ce trio en devenant concepteur principal du gameplay.

À eux trois, ces développeurs cumulent près de vingt-quatre années d'expérience au sein de Warhorse Studios. Une telle longévité dans une seule entreprise est devenue une véritable rareté dans l'industrie vidéoludique. Leur départ simultané vers le géant polonais soulève quelques craintes chez les amateurs de Kingdom Come: Deliverance, certains redoutant un impact sur le développement des futurs projets du studio tchèque (KCD 3 et le jeu Seigneur des Anneaux).











Sur les réseaux sociaux, des joueurs ont même interpellé CD Projekt Red. « Laissez-leur quelques talents pour que le prochain Kingdom Come soit aussi bon que les deux premiers » pouvons-nous lire, notamment.

Pour le moment, ils se concentreront sur The Witcher 4, dont plus d'informationsd evraient être partagées l'année prochaine, avant de potentiellement migrer vers Cyberpunk 2, le remake de The Witcher, voire de Project Hadar, une nouvelle licence.

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De son côté, Warhorse Studios poursuit le développement de ses propres jeux. Malgré la perte de ces cadres, le contexte actuel de l'industrie, marqué par de nombreuses fermetures de studios, laisse un vivier de talents disponibles sur le marché. Le studio tchèque ne devrait donc pas peiner à renouveler ses effectifs pour mener à bien ses futures productions, lesquelles seront évidemment attendus après le succès de Kingdom Come: Deliverance 2.