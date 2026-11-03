CD Projekt Red recrute des talents chez Warhorse, pour former l'élite du développement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 novembre 2026 à 14h57
CD Projekt RED renforce considérablement ses rangs en recrutant trois figures majeures de Warhorse Studios. Ces vétérans ayant travaillé sur la licence Kingdom Come: Deliverance apportent des décennies d'expérience pour façonner l'avenir du studio polonais, avec en ligne de mire les très attendus The Witcher 4 et Cyberpunk 2.
Ajouter aux sources préférées
CD Projekt Red recrute des talents chez Warhorse, pour former l'élite du développement

Le studio polonais CD Projekt RED semble bien décidé à bâtir une véritable équipe de super-héros du jeu de rôle. Alors que les attentes autour de The Witcher 4 et de la suite de Cyberpunk 2077  sont colossales, l'entreprise vient de s'attacher les services de trois concepteurs principaux issus de Warhorse Studios, l'équipe derrière la franchise Kingdom Come: Deliverance. Ces recrutements successifs témoignent d'une volonté claire de consolider le savoir-faire interne avec des profils hautement qualifiés, en s'entourant des meilleurs.

Une fuite des talents qui interroge

Le mouvement a débuté avec Karel Kolmann, ancien concepteur principal du gameplay sur les deux volets de Kingdom Come, qui a rejoint les rangs de CD Projekt Red en tant que concepteur principal de quêtes. Il a été suivi au printemps par Zdeněk Glatz, ancien concepteur principal des niveaux, désormais en charge de la conception du monde ouvert pour le studio polonais. Enfin, Zbyněk Zelinka, concepteur technique principal chez Warhorse, a récemment complété ce trio en devenant concepteur principal du gameplay.

À eux trois, ces développeurs cumulent près de vingt-quatre années d'expérience au sein de Warhorse Studios. Une telle longévité dans une seule entreprise est devenue une véritable rareté dans l'industrie vidéoludique. Leur départ simultané vers le géant polonais soulève quelques craintes chez les amateurs de Kingdom Come: Deliverance, certains redoutant un impact sur le développement des futurs projets du studio tchèque (KCD 3 et le jeu Seigneur des Anneaux).

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Sur les réseaux sociaux, des joueurs ont même interpellé CD Projekt Red. « Laissez-leur quelques talents pour que le prochain Kingdom Come soit aussi bon que les deux premiers » pouvons-nous lire, notamment.

Pour le moment, ils se concentreront sur The Witcher 4, dont plus d'informationsd evraient être partagées l'année prochaine, avant de potentiellement migrer vers Cyberpunk 2, le remake de The Witcher, voire de Project Hadar, une nouvelle licence.

Chargement du sondage...

0 votant

De son côté, Warhorse Studios poursuit le développement de ses propres jeux. Malgré la perte de ces cadres, le contexte actuel de l'industrie, marqué par de nombreuses fermetures de studios, laisse un vivier de talents disponibles sur le marché. Le studio tchèque ne devrait donc pas peiner à renouveler ses effectifs pour mener à bien ses futures productions, lesquelles seront évidemment attendus après le succès de Kingdom Come: Deliverance 2.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

The Witcher 4 est déjà jouable sur PS5, Xbox Series et PC, CD Projekt RED apprend de ses erreurs
The Witcher 4 01 septembre 2026

The Witcher 4 est déjà jouable sur PS5, Xbox Series et PC, CD Projekt RED apprend de ses erreurs

CD Projekt RED a tenu à rassurer les joueurs en expliquant que The Witcher 4 tourne déjà sur les plateformes actuelles.
The Witcher 4 aura une édition physique, mais il y a un hic
The Witcher 4 31 août 2026

The Witcher 4 aura une édition physique, mais il y a un hic

CD Projekt RED s'est, récemment, exprimé à propos d'une édition physique pour The Witcher 4, qui pourrait ne pas avoir un élément important.
The Witcher 4 partage une fenêtre de sortie, la patience est de rigueur
The Witcher 4 24 août 2026

The Witcher 4 partage une fenêtre de sortie, la patience est de rigueur

CD Projekt RED a, très récemment, dévoilé une fenêtre de sortie plus précise, mais non surprenante, pour The Witcher 4.
Inquiétude autour du spin-off de The Witcher après de nouveaux licenciements
The Witcher 4 13 août 2026

Inquiétude autour du spin-off de The Witcher après de nouveaux licenciements

CD Projekt RED vient de confirmer une vague de licenciements touchant l'équipe de Project Sirius, le spin-off multijoueur très attendu de la saga The Witcher. Une restructuration qui soulève des questions sur l'avenir du titre.
CD Projekt espère regagner la confiance des joueurs avec The Witcher 4, après Cyberpunk 2077
The Witcher 4 23 juin 2026

CD Projekt espère regagner la confiance des joueurs avec The Witcher 4, après Cyberpunk 2077

Le patron de CD Projekt est, récemment, revenu sur le lancement de Cyberpunk 2077 et espère, d'ailleurs, que The Witcher 4 parviendra à conquérir les joueurs déçus.
CD Projekt (The Witcher) déterminé à ne pas inonder le marché avec un jeu par an
The Witcher 4 22 juin 2026

CD Projekt (The Witcher) déterminé à ne pas inonder le marché avec un jeu par an

Si The Witcher 4 et Cyberpunk 2 sont très attendus par les joueurs, les équipes de CD Projekt RED ont décidé d'aller à contre-courant des autres acteurs majeurs du jeu vidéo.

commentaire (0)