The Witcher série TV : Freya Allan revient sur la scène finale de la saison 4, qui respecte les livres

La fin de la saison 4 de The Witcher a marqué les esprits par sa violence. Freya Allan, l'interprète de Ciri, s'exprime sur ce choix scénaristique audacieux. Elle félicite la production d'avoir respecté la brutalité de l'œuvre originale pour ce moment dramatique.

Un final fidèle aux écrits de d'Andrzej Sapkowski dans la saison 4 de The Witcher

Je suis tellement contente qu'ils aient osé aller jusque-là. Il y a parfois certaines choses que Netflix a peur de porter à l'écran, mais je suis ravie qu'ils s'en soient tenus aux livres pour cela. C'est une partie tellement charnière du voyage de Ciri. Malheureusement, elle ne semble jamais avoir de répit.

L'avenir de la série The Witcher et le spin-off surprise

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Freya Allan has spent eight years playing Princess Ciri in Netflix's fantasy adaptation ‘The Witcher', but the recently-released season four marks the beginning of the end for the rising British actor https://t.co/u3hHGBndRF — NME (@NME) December 4, 2025

La saison 4 de la série TV The Witcher se termine sur une scène assez brutale, qui met en scène Léo Bonhart et la bande des Rats. D'ailleurs,Attention, si vous n'avez pas vu la fin de la saison 4 de la série The Witcher, il y a de gros spoilers ci-dessous. Vous voilà prévenus.En effet,. Les Rats, ce groupe de jeunes marginaux auquel Ciri s'était attachée, se retrouvent face au redoutable chasseur de primes Leo Bonhart, incarné par l'acteur Sharlto Copley. Loin d'un combat héroïque, la séquence se transforme en une véritable exécution sommaire. Ciri, arrivant trop tard sur les lieux, est neutralisée et forcée d'assister, impuissante, à une scène encore plus marquante et impliquant Mistle.. Selon cette dernière, il était vital de ne pas édulcorer ce traumatisme :Cette tragédie marque un point de non-retour pour le personnage de Ciri, alors que la série se dirige vers sa cinquième et dernière saison. D'ailleurs, le tournage des ultimes épisodes est d'ores et déjà terminé. Freya Allan a confié, il y a très peu de temps, avoir envisagé de quitter le navire après avoir appris le départ d'Henry Cavill, mais a finalement décidé de mener l'arc narratif de Ciri à son terme aux côtés de Liam Hemsworth, le nouveau Geralt de Riv.Pour les fans qui souhaitent prolonger l'expérience ou mieux comprendre la dynamique du groupe décimé, Netflix a discrètement mis en ligne un film préquel intitulé The Rats: A Witcher Tale. Ce long-métrage, qui met en vedette Dolph Lundgren dans le rôle du sorceleur Brehen, offre un éclairage sur le passé de ces criminels des rues avant leur funeste rencontre avec Léo Bonhart.Rappelons, en guise de conclusion, que les quatre premières saisons de la série The Witcher sont disponibles sur Netflix. Aucune date de sortie pour la saison 5 n'a été communiquée, pour le moment.