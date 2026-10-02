The Witcher 3 : L'extension Songs of the Past présentera des différences si vous avez terminé ou non Blood and Wine

Fool's Theory a, récemment, expliqué que terminer Blood and Wine avant de faire l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 mènera à des différences.

Comme vous le savez probablement déjà, The Witcher 3: Wild Hunt va se doter d'une nouvelle et troisième extension au cours de l'année 2027. Baptisée Songs of the Past, ce contenu additionnel arrive chronologiquement après les événements du DLC acclamé par la critique Blood and Wine. Dès lors, et d'après les informations partagées par Fool's Theory, l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 comportera des différences d'un joueur à un autre, notamment en fonction de la complétion ou non de Blood and Wine.

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3 saura si vous avez fait Blood and Wine

Durant une récente interview avec les journalistes de VideoGamesChronicle, la directrice de la vision créative, Karolina Kuzua-Rokosz, s'est exprimée à propos de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3. Cette dernière a ainsi expliqué que des différences apparaîtront pour les joueurs, et ce, en fonction de leur complétion de l'extension Blood and Wine :

Et ensuite, bien sûr, nous poursuivons l'histoire en fonction du fait que le joueur ait terminé ou non la deuxième extension. Nous intégrons cela dans l'histoire, dans les dialogues, dans les conséquences, etc.

Cela s'explique notamment par le fait que l'extension Songs of the Past arrive après Hearts of Stone et Blood and Wine, d'un point de vue narratif. Ainsi, malgré le désir de Geralt de prendre sa retraite, son ami, Jaskier, lui demande de l'aide et l'invite donc pour un nouveau périple dans la région de Letten :

Cependant, d'un point de vue chronologique, ces extensions se situent avant, donc nous conservons l'intrigue selon laquelle Geralt voulait vraiment prendre sa retraite, mais qu'il ne peut pas le faire parce que son meilleur ami lui demande cette dernière faveur : l'accompagner.

Pour autant, et malgré de potentielles différences, il sera tout à fait possible de lancer l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 sans avoir fait les DLC précédents.

L'extension Songs of the Past pourra être parcourue après avoir terminé The Witcher 3

Cependant, Karolina Kuzua-Rokosz a précisé que les joueurs et les joueuses pourront commencer l'extension Songs of the Past après avoir terminé le jeu de base, et sans avoir parcouru Hearts of Stone et Blood and Wine :

D'un point de vue pratique, les joueurs pourront se lancer dans Songs of the Past dès qu'ils auront terminé l'histoire principale. Il n'est donc pas nécessaire de terminer les extensions.

De ce fait, celles et ceux qui n'auront pas eu le temps de finir Hearts of Stone et Blood and Wine pourront tout de même se lancer dans la nouvelle aventure de Geralt. Fool's Theory a bien insisté sur ce point durant l'interview : « Vous n'êtes pas obligé d'avoir terminé les extensions précédentes pour commencer Songs of the Past ».

VGC spoke to The Witcher 3's @PaweSasko and Karolina Kuzia-Rokosz about today's big remaster, and what's coming with new expansion Songs of the Past.https://t.co/ia9Uz9oILh pic.twitter.com/ApjX9ZCo3x — VGC (@VGC_News) September 29, 2026

Reste à savoir quand nous pourrons précisément découvrir l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, qui ne possède pas encore de date de sortie. Pour rappel, The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered est sorti le 29 septembre 2026, tandis que le jeu de base a été lancé en 2015.