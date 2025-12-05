The Witcher série TV : Une actrice a failli tout quitter après le départ d'Henry Cavill

Le départ d'Henry Cavill de la série The Witcher a secoué les fans, mais aussi le casting. L'actrice Freya Allan, qui incarne Ciri, révèle avoir sérieusement envisagé de quitter la série.

Freya Allan a pensé à quitter la série The Witcher

La saison 3 a été très difficile pour tout le monde. J'ai pleuré parce que je voulais finir la série avec la personne qui jouait mon père adoptif. Pour la première fois, je voyais à quoi pouvait ressembler la vie en dehors de The Witcher, et puis l'acteur principal s'en va… C'était très étrange. C'est le Geralt avec lequel j'ai grandi.

Freya Allan has spent eight years playing Princess Ciri in Netflix's fantasy adaptation ‘The Witcher', but the recently-released season four marks the beginning of the end for the rising British actor https://t.co/u3hHGBndRF — NME (@NME) December 4, 2025

L'actrice de Ciri a décidé de reprendre le flambeau pour les fans

Je veux vraiment donner aux fans ce qu'ils veulent. J'avais aussi vu Henry, qui était si connaisseur et loyal aux livres, insister pour que certaines répliques soient incluses. Quand il est parti, cela m'a inspirée à endosser ce rôle.

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Le départ d'Henry Cavill de la série Netflix The Witcher a été un véritable séisme pour les fans, mais il a aussi profondément ébranlé ses co-stars., son mentor et père adoptif à l'écran. Une décision qui aurait pu changer radicalement l'avenir de la série.L'actrice Freya Allan incarne Ciri depuis près de huit ans, ayant grandi avec le personnage et ses partenaires de jeu. Le départ d'Henry Cavill après la saison 3 a donc été particulièrement difficile à vivre pour la jeune actrice.L'annonce du départ d'Henry Cavill, qui a été remplacé par Liam Hemsworth pour les saisons 4 et 5, a été aussi soudaine pour le casting que pour le public. À ce propos, Freya Allan explique n'avoir appris la nouvelle qu'un jour avant qu'elle ne soit rendue publique, ajoutant au choc de la situation.Comme vous le savez probablement déjà, les raisons derrière le départ d'Henry Cavill restent, encore à l'heure actuelle, sujettes à spéculations. Des rumeurs persistantes font état de désaccords créatifs profonds entre l'acteur, grand fan des livres d'Andrzej Sapkowski, et les producteurs de la série concernant la fidélité de l'adaptation.. Une fois sa décision prise, elle s'est sentie investie d'une nouvelle mission : porter le flambeau de Cavill et défendre la vision de l'auteur.Pour rappel, les quatre premières saisons de la série TV The Witcher sont disponibles sur Netflix. La saison 5, qui sera la dernière, n'a pas encore de date de sortie précise.