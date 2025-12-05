The Witcher série TV : Une actrice a failli tout quitter après le départ d'Henry Cavill

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 décembre 2025 à 16h32
Le départ d'Henry Cavill de la série The Witcher a secoué les fans, mais aussi le casting. L'actrice Freya Allan, qui incarne Ciri, révèle avoir sérieusement envisagé de quitter la série.
The Witcher série TV : Une actrice a failli tout quitter après le départ d'Henry Cavill
Le départ d'Henry Cavill de la série Netflix The Witcher a été un véritable séisme pour les fans, mais il a aussi profondément ébranlé ses co-stars. Freya Allan, qui interprète Ciri, a récemment confié qu'elle avait sérieusement envisagé de quitter le navire en même temps que celui qui incarnait Geralt de Riv, son mentor et père adoptif à l'écran. Une décision qui aurait pu changer radicalement l'avenir de la série.

Freya Allan a pensé à quitter la série The Witcher

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L'actrice Freya Allan incarne Ciri depuis près de huit ans, ayant grandi avec le personnage et ses partenaires de jeu. Le départ d'Henry Cavill après la saison 3 a donc été particulièrement difficile à vivre pour la jeune actrice. Cette dernière raconte, dans une interview accordée aux journalistes de NME, avoir passé un « temps considérable » à réfléchir à son propre avenir au sein de la production :
La saison 3 a été très difficile pour tout le monde. J'ai pleuré parce que je voulais finir la série avec la personne qui jouait mon père adoptif. Pour la première fois, je voyais à quoi pouvait ressembler la vie en dehors de The Witcher, et puis l'acteur principal s'en va… C'était très étrange. C'est le Geralt avec lequel j'ai grandi.
L'annonce du départ d'Henry Cavill, qui a été remplacé par Liam Hemsworth pour les saisons 4 et 5, a été aussi soudaine pour le casting que pour le public. À ce propos, Freya Allan explique n'avoir appris la nouvelle qu'un jour avant qu'elle ne soit rendue publique, ajoutant au choc de la situation.

L'actrice de Ciri a décidé de reprendre le flambeau pour les fans

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Comme vous le savez probablement déjà, les raisons derrière le départ d'Henry Cavill restent, encore à l'heure actuelle, sujettes à spéculations. Des rumeurs persistantes font état de désaccords créatifs profonds entre l'acteur, grand fan des livres d'Andrzej Sapkowski, et les producteurs de la série concernant la fidélité de l'adaptation. C'est justement cet attachement à l'œuvre originale qui a finalement convaincu l'actrice Freya Allan de rester. Une fois sa décision prise, elle s'est sentie investie d'une nouvelle mission : porter le flambeau de Cavill et défendre la vision de l'auteur.
Je veux vraiment donner aux fans ce qu'ils veulent. J'avais aussi vu Henry, qui était si connaisseur et loyal aux livres, insister pour que certaines répliques soient incluses. Quand il est parti, cela m'a inspirée à endosser ce rôle.

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Pour rappel, les quatre premières saisons de la série TV The Witcher sont disponibles sur Netflix. La saison 5, qui sera la dernière, n'a pas encore de date de sortie précise.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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