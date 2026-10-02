The Witcher 3 Romance : Quels personnages peuvent être romancés ?

Nous vous partageons des informations concernant les personnages pouvant être romancés par Geralt sur The Witcher 3: Wild Hunt.

Comme vous le savez probablement déjà, sur The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt de Riv peut nouer des relations romantiques avec différents personnages, qui sont aussi bien disponibles dans le jeu de base que dans les dernières extensions (Hearts of Stone et Blood and Wine). Il se peut, d'ailleurs, que vous vous interrogiez à ce sujet. Dès lors, sachez que nous vous expliquons quels sont les personnages pouvant être romancés sur The Witcher 3: Wild Hunt.

Quels personnages peuvent être romancés sur The Witcher 3 ?

Sur The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt de Riv peut avoir une relation romantique avec divers personnages, que les joueurs rencontrent dans le jeu de base ainsi que dans les DLC. Au total, sur le RPG de CD Projekt RED, ce ne sont pas moins de 7 personnages qui peuvent être romancés. Certaines romances sont, précisons-le, considérées comme principales, tandis que d'autres sont secondaires. Mais, voici la liste de tous les personnages pouvant être romancés sur The Witcher 3 :

Yennefer de Vengerberg

Triss Merigold

Keira Metz

Madame Sasha

Jutta An Dimun

Shani

Syanna

Il y a de grandes chances que l'extension Songs of the Past, attendue pour 2027, ajoute un nouveau personnage pouvant être romancé sur The Witcher 3 (probablement Lilla). Pour autant, nous ne possédons pas encore d'informations officielles à ce sujet.

Des détails sur les personnages pouvant être romancés sur The Witcher 3

Si certaines romances sont possibles durant le jeu de base, d'autres personnages ne peuvent être rencontrés que dans les deux extensions de The Witcher 3, à savoir Heart of Stone et Blood and Wine. Ainsi, The Witcher 3 propose aux joueurs et aux joueuses de romancer : Yennefer, Triss, Keira Metz (à Velen), Shasha (à Novigrad) et Jutta An Dimun (à Skellige). Shani et Syanna apparaissent, quant à elles, dans les DLC de The Witcher 3 : Hearts of Stone pour Shani et Blood and Wine pour Syanna.

Remarquons, à ce propos, qu'il est possible de nouer une relation romantique avec différents personnages sur The Witcher 3. Pour autant, si vous décidez de romancer Yennefer et Triss lors de votre aventure sur le jeu de base, Geralt de Riv finira seul et rejeté par les deux femmes. Vos choix de romance ont également des conséquences sur le dénouement du DLC Blood and Wine.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3, qui est sorti en 2015, s'est offert une version remastered le 29 septembre 2026.