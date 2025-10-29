The Witcher série TV : Combien d'épisodes pour la saison 4 ?

Il se peut que vous vous demandiez combien d'épisodes seront disponibles dans la saison 4 de la série TV The Witcher. Nous vous apportons la réponse.
En cette année 2025, et plus précisément à la fin du mois d'octobre, les téléspectateurs et téléspectatrices vont pouvoir découvrir la suite des aventures de Geralt, Ciri et Yennefer, narrées dans la saison 4 de la série TV The Witcher
. D'ailleurs, certaines personnes se demandent combien d'épisodes sont disponibles dans la saison 4 de la série The Witcher
.
Combien d'épisodes pour la saison 4 de la série The Witcher ?
D'après les informations connues, la saison 4 de la série TV The Witcher proposera 8 épisodes, au total
. Ainsi, cette nouvelle saison disposera du même nombre d'épisodes que les précédentes. Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne savons pas la durée de chaque épisode de la saison 4 de The Witcher
, bien que nous pouvions donner une estimation, soit 40-50 minutes pour chacun d'entre eux.
Lors du mois d'octobre 2025, Netflix a dévoilé le nom de tous les épisodes de la saison 4 de la série TV The Witcher
. Les voici, dans la langue de Shakespeare :
- Épisode 1 → What doesn't kill you makes you stronger
- Épisode 2 → Dream of a wish fulfilled
- Épisode 3 → Trial by ordeal
- Épisode 4 → A sermon of survival
- Épisode → The joy of cooking
- Épisode 6 → Twilight of the wolf
- Épisode 7 → What I love I do not carry
- Épisode 8 → Baptism of Fire
Date de sortie de la saison 4 de la série TV The Witcher
Pour rappel, la saison 4 de la série TV The Witcher
se rendra disponible le 30 octobre 2025 sur Netflix. Contrairement à la précédente, cette nouvelle saison ne sera pas découpée en deux parties. Ainsi, à la date indiquée précédemment, il sera possible de regarder l'entièreté de la saison 4 de la série The Witcher
, et donc les 8 épisodes, et ce, sans coupure donc.
Rendez-vous donc le 30 octobre 2025 pour découvrir la saison 4 de la série The Witcher
, qui marquera les débuts de l'acteur Liam Hemsworth en tant que Geralt de Riv, à la suite du départ d'Henry Cavill.
commentaire (0)