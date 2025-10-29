The Witcher série TV : Combien d'épisodes pour la saison 4 ?

Il se peut que vous vous demandiez combien d'épisodes seront disponibles dans la saison 4 de la série TV The Witcher. Nous vous apportons la réponse.

Combien d'épisodes pour la saison 4 de la série The Witcher ?

Épisode 1 → What doesn't kill you makes you stronger

Épisode 2 → Dream of a wish fulfilled

Épisode 3 → Trial by ordeal

Épisode 4 → A sermon of survival

Épisode → The joy of cooking

Épisode 6 → Twilight of the wolf

Épisode 7 → What I love I do not carry

Épisode 8 → Baptism of Fire

Date de sortie de la saison 4 de la série TV The Witcher

En cette année 2025, et plus précisément à la fin du mois d'octobre, les téléspectateurs et téléspectatrices vont pouvoir découvrir la suite des aventures de Geralt, Ciri et Yennefer, narrées dans. D'ailleurs, certaines personnes se demandentD'après les informations connues,. Ainsi, cette nouvelle saison disposera du même nombre d'épisodes que les précédentes. Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne savons pas la durée de chaque épisode de, bien que nous pouvions donner une estimation, soit 40-50 minutes pour chacun d'entre eux.Lors du mois d'octobre 2025, Netflix a dévoilé le nom de tous. Les voici, dans la langue de Shakespeare :Pour rappel,se rendra disponible le 30 octobre 2025 sur Netflix. Contrairement à la précédente, cette nouvelle saison ne sera pas découpée en deux parties. Ainsi, à la date indiquée précédemment, il sera possible de regarder l'entièreté de, et donc les 8 épisodes, et ce, sans coupure donc.Rendez-vous donc le 30 octobre 2025 pour découvrir, qui marquera les débuts de l'acteur Liam Hemsworth en tant que Geralt de Riv, à la suite du départ d'Henry Cavill.