The Witcher : L'actrice de Ciri, Freya Allan, s'est appuyée « plus que jamais » sur les livres pour la saison 4

L'actrice Freya Allan, qui incarne Ciri dans la série TV The Witcher, s'est exprimée quant à son besoin de se replonger dans les livres pour la saison 4.

Les livres au centre de l'attention de Freya Allan pour la saison 4 de The Witcher

Plus que jamais, je me suis beaucoup appuyée sur le matériau source. Je m'en suis largement inspirée. Il était très important pour moi de respecter cela, et j'avais souvent les fans à l'esprit... Je voulais vraiment m'assurer de connaître tous les détails de l'histoire de Ciri dans les livres.

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Pour les saisons 4 et 5, j'avais l'impression d'interpréter certaines de mes intrigues préférées concernant Ciri. Cela signifiait donc beaucoup pour moi. Je pense également que certaines de ces intrigues sont des éléments que les fans attendaient depuis longtemps, et qu'il s'agit en quelque sorte de moments emblématiques du livre pour Ciri.

La showrunneuse de la série s'exprime sur l'actrice Freya Allan

Elle est une grande fan des livres, et elle est la première à venir avec un exemplaire aux pages cornées et soulignées, et elle dit : « J'adore cette scène, mais il manque ce moment, et je veux vraiment trouver comment jouer ce moment ». On n'aurait pas vu ça chez Freya [Allan] dans la première saison... Je pense que c'est probablement la meilleure chose à voir : une jeune femme qui trouve sa voix et découvre ce pouvoir dans ce rôle et dans cet environnement.

Exclusive: Freya Allan relied on The Witcher books "more than ever" in season 4 https://t.co/EO0ac9jTTg — GamesRadar+ (@GamesRadar) October 28, 2025

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 4 de la série TV The Witcher est sur le point de se rendre disponible sur Netflix. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet, durant une interview avec les journalistes de GamesRadar,Quelques mots qui feront très certainement plaisir aux fans. D'autant plus que la saison 4 de la série TV The Witcher (ou bien la saison 5) devrait montrer des moments très importants liés à l'histoire de Ciri.D'ailleurs, la showrunneuse de la série,pour son interprétation de Ciri pour les deux saisons à venir :Pour connaître la suite des aventures de Ciri, Geralt et Yennefer, il faut attendre jusqu'au 30 octobre 2025. Date à laquelle la saison 4 de la série The Witcher, qui propose 8 épisodes, arrive sur Netflix.