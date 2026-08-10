The Witcher : Mauvaise nouvelle en approche pour l'ultime saison de la série ?

Début 2026, la dernière saison de la série The Witcher était officialisée avec une fenêtre de sortie. Mais plus de 6 mois après cette révélation, quelques contretemps menacent ce lancement.

La cinquième saison de l'adaptation Netflix de The Witcher 3: Wild Hunt sera la dernière à nous conter l'épopée de Geralt de Riv. En janvier 2026, un article publié sur le blog officiel de la plateforme révélait que cette ultime saison sera ajoutée au catalogue dans le courant de l'année 2026. Mais ces dernières aventures risquent d'être repoussées pour une durée indéterminée.

Des débuts repoussés pour la 5e saison de The Witcher ?

La nouvelle aurait été révélée par le site spécialisé What's on Netflix. Dans une publication datant du 7 août 2026, le journaliste Kasey Moore indique que, contrairement à ce qui a été annoncé par la plateforme au N rouge, la saison 5 de The Witcher ne sortirait pas cette année. Pourtant, le tournage de cette ultime saison a pris fin en 2025 et tout semblait prêt pour un lancement avant la fin de l'année. Néanmoins, aucune fenêtre de sortie n'a encore été évoquée alors que nous sommes au milieu de l'été.

La sortie a effectivement été décalée à l'année prochaine, même si Netflix ne l'a pas confirmée publiquement et ne semble pas encore avoir arrêté de fenêtre de sortie précise pour 2027.

Même si les sources du journaliste semblent fiables, l'information est à prendre avec des pincettes tant qu'elle n'a pas été confirmée par Netflix. Cependant, deux hypothèses sont déjà évoquées pour expliquer ce report.

Deux sons de cloche, mais aucune confirmation officielle de Netflix pour l'instant

La première serait que les équipes en charge des effets visuels auraient besoin de temps supplémentaire pour peaufiner le rendu de la série. Sachant qu'il s'agit de la dernière saison de The Witcher, il est compréhensible que le final veuille briller pour laisser une bonne impression aux spectateurs.

La seconde théorie évoquée est que de grosses sorties sont prévues sur la plateforme d'ici à la fin de l'année 2026. Netflix aurait donc effectué de petits changements dans son calendrier pour éviter que Geralt de Riv soit face à d'autres séries plus attendues. Dans les deux cas, il faut attendre la déclaration officielle de Netflix pour connaître le fin mot de l'histoire et la date officielle de diffusion de cette cinquième et dernière saison.