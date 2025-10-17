The Witcher : Liam Hemsworth s'exprime sur son rôle de Geralt de Riv dans la série TV

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 octobre 2025 à 15h15
L'acteur Liam Hemsworth a dit quelques mots à propos de son interprétation de Geralt de Riv dans la série TV The Witcher de Netflix.
The Witcher : Liam Hemsworth s'exprime sur son rôle de Geralt de Riv dans la série TV
Comme vous le savez probablement déjà, à la fin du mois d'octobre de cette année 2025, la saison 4 de la série TV The Witcher arrivera sur la plateforme de streaming Netflix. Et s'il faudra attendre un certain temps, la saison 5, qui sera la dernière, a également été tournée. Ces deux saisons marqueront les débuts de Liam Hemsworth en tant que Geralt de Riv, qui remplace donc Henry Cavill. D'ailleurs, l'acteur Liam Hemsworth est revenu sur son rôle de Geralt dans la série TV The Witcher et s'est exprimé à propos des doutes des téléspectateurs.

Liam Hemsworth se confie au sujet des doutes des fans pour la série The Witcher

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En effet, les journalistes d'IGN ont, récemment, pu interviewer Liam Hemsworth ainsi que la showrunneuse de la série TV The Witcher, Lauren Schimdt Hissrich. Au cours de l'échange, Liam Hemsworth a dit quelques mots à propos des doutes des fans, à la suite du changement d'acteur principal pour Geralt : 
J'ai vécu une expérience formidable. C'était une situation unique, rejoindre une série que quelqu'un d'autre avait incarné pendant un certain temps... Il y a évidemment eu beaucoup de discussions et d'opinions de la part des fans, et je trouve ça génial. Je l'apprécie. Je le comprends. Je suis moi-même fan de la série. Je suis fan des personnages, c'est pourquoi je suis conscient de la responsabilité que j'avais de bien faire les choses, de rendre justice à la série.
En complément, l'acteur, qui est notamment connu pour son rôle dans la trilogie Hunger Games, s'est prononcé au sujet de son interprétation du très célèbre Sorceleur.

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Liam Hemsworth s'explique quant à son interprétation de Geralt dans la série TV The Witcher

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Liam Hemsworth a, alors, expliqué qu'il a voulu rendre Geralt de Riv « crédible » mais aussi « authentique », et qu'il espère que les fans apprécieront son interprétation du Loup Blanc dans la série TV The Witcher de Netflix :
J'ai mis tout ce que j'avais dans ce personnage. Je voulais qu'il soit crédible. Je voulais qu'il soit authentique. J'espère vraiment que le public appréciera le personnage et mon interprétation... J'ai eu la chance de travailler avec de nombreux acteurs formidables et d'incarner ce personnage merveilleusement complexe qui compte de nombreux fans. J'espère que les gens se laisseront emporter par l'aventure. Je suis très reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience.
Pour se faire sa propre idée de l'interprétation de Liam Hemsworth en tant que Geralt, il va falloir patienter jusqu'au 30 octobre 2025. Date à laquelle la saison 4 de la série The Witcher se rendra disponible sur Netflix. Celle-ci devrait comporter 8 épisodes, au total.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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