The Witcher : Liam Hemsworth s'exprime sur son rôle de Geralt de Riv dans la série TV

L'acteur Liam Hemsworth a dit quelques mots à propos de son interprétation de Geralt de Riv dans la série TV The Witcher de Netflix.

Liam Hemsworth se confie au sujet des doutes des fans pour la série The Witcher

J'ai vécu une expérience formidable. C'était une situation unique, rejoindre une série que quelqu'un d'autre avait incarné pendant un certain temps... Il y a évidemment eu beaucoup de discussions et d'opinions de la part des fans, et je trouve ça génial. Je l'apprécie. Je le comprends. Je suis moi-même fan de la série. Je suis fan des personnages, c'est pourquoi je suis conscient de la responsabilité que j'avais de bien faire les choses, de rendre justice à la série.

Liam Hemsworth s'explique quant à son interprétation de Geralt dans la série TV The Witcher

J'ai mis tout ce que j'avais dans ce personnage. Je voulais qu'il soit crédible. Je voulais qu'il soit authentique. J'espère vraiment que le public appréciera le personnage et mon interprétation... J'ai eu la chance de travailler avec de nombreux acteurs formidables et d'incarner ce personnage merveilleusement complexe qui compte de nombreux fans. J'espère que les gens se laisseront emporter par l'aventure. Je suis très reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience.

In IGN's latest digital cover story, the new Geralt of Rivia, actor Liam Hemsworth, and The Witcher showrunner Lauren Schmidt Hissrich speak out on casting changes as they head into the final two seasons. https://t.co/cVy11PQm50#IGNFanFest pic.twitter.com/RWQjhaa3RL — IGN (@IGN) October 16, 2025

Comme vous le savez probablement déjà, à la fin du mois d'octobre de cette année 2025, la saison 4 de la série TV The Witcher arrivera sur la plateforme de streaming Netflix. Et s'il faudra attendre un certain temps, la saison 5, qui sera la dernière, a également été tournée. Ces deux saisons marqueront les débuts de Liam Hemsworth en tant que Geralt de Riv, qui remplace donc Henry Cavill. D'ailleurs,En effet, les journalistes d'IGN ont, récemment, pu interviewer Liam Hemsworth ainsi que la showrunneuse de la série TV The Witcher, Lauren Schimdt Hissrich. Au cours de l'échange,En complément, l'acteur, qui est notamment connu pour son rôle dans la trilogie Hunger Games, s'est prononcé au sujet de son interprétation du très célèbre Sorceleur.Liam Hemsworth a, alors, expliqué qu'il a voulu rendre Geralt de Riv « crédible » mais aussi « authentique », et qu'il espère que les fans apprécieront son interprétation du Loup Blanc dans la série TV The Witcher de Netflix :Pour se faire sa propre idée de l'interprétation de Liam Hemsworth en tant que Geralt, il va falloir patienter jusqu'au 30 octobre 2025. Date à laquelle la saison 4 de la série The Witcher se rendra disponible sur Netflix. Celle-ci devrait comporter 8 épisodes, au total.