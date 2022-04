The Witcher : Les producteurs travailleraient déjà sur la saison 4

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelque temps de cela, nous apprenions que la saison 3 de la série Netflix The Witcher était entrée en production. En effet, les acteurs se sont, récemment, réunis et le tournage des prochains épisodes autour des aventures de Geralt de Riv a bel et bien commencé. Lors de l'annonce officielle, plus de détails ont été donnés quant au scénario de cette saison 3 Mais ce n'est pas tout. Récemment, le réalisateur en charge des deux premiers épisodes de la saison 3, Stephen Surjik, a parlé à Brigade Radio et a partagé son expérience. Par ailleurs, le réalisateur a mentionné le fait que. Ces derniers auraient, d'ailleurs, tracé le fil narratif de cette prochaine saison. Cette nouvelle ravira certainement les fans de The Witcher et de Geralt de Riv, bien que rien n'ait été (encore) confirmé officiellement par Netflix, à l'heure actuelle.En ce qui concerne la saison 3 de The Witcher, il faudra s'armer de patience. En effet, selon certaines estimations, le tournage de celle-ci devrait se terminer au mois d'août ou septembre de cette année. De ce fait, il se pourrait que les prochains épisodes ne soient disponibles qu'au cours de 2023, et ce probablement pour le printemps.