The Witcher Saison 3 : Le tournage a débuté et l'intrigue officielle a été révélée

Alors que les monarques, les mages et les bêtes du Continent s'affrontent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargée de l'entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d'Aretuza, où elle espère en savoir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille ; au lieu de cela, ils découvrent qu'ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre pour toujours...

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

La série The Witcher a déjà eu le droit à deux saisons, qui ont rencontré un vif succès, auprès des fans de Geralt de Riv et des spectateurs non initiés à l'univers d'Andrzej Sapkowskii. Et ce n'est pas fini. En effet, il y a quelques mois, déjà, la productrice, Lauren S. Hissrich et le producteur, Steve Gaub, étaient à la recherche de nouveaux lieux de tournage pour la toute nouvelle saison.C'est sur le compte officiel Twitter, Witcher Netflix, que nous avons, récemment, appris la bonne nouvelle :et les acteurs se sont déjà retrouvés pour tourner les prochains épisodes. D'ailleurs, ils en ont profité pour partager. Et autant dire que Ciri sera au centre de toute l'attention. Voici le résumé en français :Cependant, ne vous attendez pas à voirIl faudra très certainement attendre 2023 pour voir les prochaines aventures de Geralt, Ciri et Yennefer.