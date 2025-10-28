The Witcher : La showrunneuse explique pourquoi avoir choisi Liam Hemsworth

La showrunneuse de la série TV The Witcher a, récemment, dit quelques mots à propos de l'acteur Liam Hemsworth, et pourquoi il a été choisi pour incarner Geralt, à la suite du départ d'Henry Cavill.

La showrunneuse de la série The Witcher revient sur son choix d'acteur pour Geralt

Ce qu'il a apporté à ce personnage, selon moi, c'est une véritable profondeur émotionnelle, une certaine vulnérabilité et la capacité à tomber amoureux, tout en faisant partie de ce monde vraiment scopique.

Nous savions que Geralt allait vivre une histoire très différente cette saison par rapport aux saisons précédentes. Lorsque nous retrouvons Geralt dans la saison 4, il est au plus bas. C'est un homme brisé. Il a été battu par Vilgefortz. Il est blessé. Il souffre, sans parler, bien sûr, de la perte de sa fille [Ciri]. Il ne sait pas où elle se trouve. Il a perdu l'amour de sa vie et il est au plus bas.

Un nouvel acteur, un nouvel aspect de Geralt

Nous savions donc que nous voulions trouver quelqu'un qui serait capable d'incarner le caractère bourru et le côté star d'action que nous connaissons chez Geralt, mais qui serait également capable de faire ressortir cette profondeur chez un homme qui a perdu beaucoup de choses. Liam réussit magnifiquement à trouver le juste équilibre entre être émotionnel sans être faible, être vulnérable sans être constamment exposé.



Quand il est arrivé le premier jour et qu'il a réuni ces deux éléments, ce côté émotionnel et cette carrure imposante, nous avons su que nous avions fait le bon choix.

Exclusive: Lauren Schmidt Hissrich talks Liam Hemsworth's casting, and why he's the best pick for Geralt's season 4 arc https://t.co/t4gRZDQU7F — GamesRadar+ (@GamesRadar) October 27, 2025

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 4 de la série TV The Witcher arrive sur Netflix à la fin de ce mois d'octobre 2025. Celle-ci proposera un changement de taille au niveau du casting : c'est Liam Hemsworth qui remplace Henry Cavill, à la suite de son départ. D'ailleurs,Attention, ce qui suit pourrait vous spoiler la fin de la saison 3 de la série TV The Witcher.Au cours d'une récente interview avec les journalistes de Gamesradar, la showrunneuse de la série TV The Witcher,, qui est brisé, suite aux événements de la saison 3 :Pour rappel, à la fin de la saison 3 de la série The Witcher, Geralt de Riv est grièvement blessé, notamment après son combat contre Vilgefortz, et a ainsi perdu la trace de Ciri. Le Loup Blanc est, de ce fait, grandement atteint, physiquement et moralement.. Selon Lauren Schmidt Hissrich, Liam Hemsworth a réussi à « trouver le juste équilibre entre être émotionnel sans être faible, être vulnérable sans être constamment exposé » :Beaucoup de fans de la série TV The Witcher regrettent le départ d'Henry Cavill. Par le passé, la showrunneuse de l'adaptation a apporté quelques explications sur ce point.Dans tous les cas, rappelons que la saison 4 de la série The Witcher arrive le 30 octobre 2025 sur Netflix. Celle-ci proposera 8 épisodes, au total.