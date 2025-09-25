The Witcher : La saison 4 aurait un budget fou

Une récente rumeur laisse entendre que le budget pour la saison 4 de la série TV The Witcher serait plus que conséquent.

Un budget très important pour la saison 4 de la série The Witcher

Netflix's The Witcher Nears a Whopping $700 Million Budget Totalhttps://t.co/fgz5oCSkw6 — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) September 21, 2025

À lire également The Witcher : Un spin-off annulé serait finalement ressuscité

Quand sort la saison 4 de la série The Witcher ?

Alors que les téléspectateurs et téléspectatrices attendent avec plus ou moins d'impatience l'arrivée de la saison 4 de la série TV The Witcher, quelques informations concernant les prochains épisodes sont dévoilées au compte-goutte. Récemment,En effet, selon Redanian Intelligence, qui a partagé cette information, non officialisée par Netflix, via un article et une publication sur son compte Twitter/X,. Ce qui représenterait, environ, 27 millions par épisode. Des chiffres assez impressionnants, vous en conviendrez certainement.Si cette statistique est vraie,, étant donné que le budget de la saison précédente serait de 175 millions de dollars, contre 176,3 pour la deuxième. De la même manière, Redanian Intelligence indique que le budget du spin-off The Rats: A Witcher's Tale, qui n'inclurait pas le coût de la post-production, serait de 20 millions.Si vous avez raté l'annonce faite récemment par Netflix, sachez que la saison 4 de la série The Witcher arrive sur nos écrans le 30 octobre 2025. Il semblerait que celle-ci ne sera pas divisée en parties distinctes, comme cela avait pu être le cas pour la troisième saison. En outre, rappelons que la saison 4 présentera, pour la première fois, Liam Hemsworth (Hunger Games, Independence Day: Resurgence) en tant que Geralt de Riv, à la suite du départ d'Henry Cavill (Man of Steel, Mission Impossible : Fallout).Rendez-vous donc le 30 octobre 2025 pour découvrir la saison 4 de la série TV The Witcher, sur Netflix.