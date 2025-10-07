The Witcher : La saison 4 s'offre un nouveau trailer bourré d'action

Netflix a, récemment, partagé un tout nouveau trailer pour la saison 4 de la série TV The Witcher.

Un nouveau trailer pour la saison 4 de la série The Witcher

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De nouveaux personnages et monstres introduits

Comme vous le savez probablement déjà, à la fin du mois d'octobre 2025, il sera possible de découvrir les nouvelles aventures de Geralt de Riv, Yennefer et Ciri, à travers la saison 4 de la série TV The Witcher. Avant son arrivée sur la plateforme,Attention, ce qui suit pourrait vous spoiler la saison 3 de la série The Witcher.En effet,. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de 2 minutes, nous permet ainsi d'avoir un aperçu de ce qui nous attend dans la prochaine et quatrième saison.Pour rappel, à la suite des événements narrés dans la précédente saison, Geralt (Liam Hemsworth), Yennefer (Anya Chalotra) et Ciri (Freya Allan) sont séparés. Le Loup Blanc ainsi que Yennefer se sont mis en quête de retrouver Ciri, qui est avec la bande des rats, un groupe de jeunes criminels. Geralt de Riv arpente alors le Continent en compagnie de différents personnages, dont Milva (Meng'er Zhang) et Jaskier (Joey Batey).. Si le teaser dévoilé en septembre 2025 montrait un Spectre, cette nouvelle vidéo nous dévoile ce qui semble être des kikimorrhes et une sorte d'ogre. De plus, la saison 4 introduira le vampire Régis, qui est joué par Laurence Fishburne (Matrix, John Wick) et qui a donc rejoint la hanse de Geralt.Rendez-vous le 30 octobre 2025 pour découvrir la saison 4 de la série The Witcher. D'après les dernières informations connues, cette nouvelle saison comportera 8 épisodes au total.