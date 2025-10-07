The Witcher : La saison 4 s'offre un nouveau trailer bourré d'action

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 octobre 2025 à 17h35
Netflix a, récemment, partagé un tout nouveau trailer pour la saison 4 de la série TV The Witcher.
The Witcher : La saison 4 s'offre un nouveau trailer bourré d'action
Comme vous le savez probablement déjà, à la fin du mois d'octobre 2025, il sera possible de découvrir les nouvelles aventures de Geralt de Riv, Yennefer et Ciri, à travers la saison 4 de la série TV The Witcher. Avant son arrivée sur la plateforme, Netflix a dévoilé un nouveau trailer pour la saison 4 de la série The Witcher.

Attention, ce qui suit pourrait vous spoiler la saison 3 de la série The Witcher.

Un nouveau trailer pour la saison 4 de la série The Witcher

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En effet, à quelques jours de la sortie de la saison 4 de la série The Witcher, Netflix a partagé un nouveau trailer présentant les prochaines aventures de Geralt, Yennefer et Ciri. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de 2 minutes, nous permet ainsi d'avoir un aperçu de ce qui nous attend dans la prochaine et quatrième saison.

Miniature vidéo

Pour rappel, à la suite des événements narrés dans la précédente saison, Geralt (Liam Hemsworth), Yennefer (Anya Chalotra) et Ciri (Freya Allan) sont séparés. Le Loup Blanc ainsi que Yennefer se sont mis en quête de retrouver Ciri, qui est avec la bande des rats, un groupe de jeunes criminels. Geralt de Riv arpente alors le Continent en compagnie de différents personnages, dont Milva (Meng'er Zhang) et Jaskier (Joey Batey).

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De nouveaux personnages et monstres introduits

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Ce nouveau trailer pour la saison 4 de la série TV The Witcher de Netflix est l'occasion de voir de nouveaux monstres, mais aussi de nouveaux personnages. Si le teaser dévoilé en septembre 2025 montrait un Spectre, cette nouvelle vidéo nous dévoile ce qui semble être des kikimorrhes et une sorte d'ogre. De plus, la saison 4 introduira le vampire Régis, qui est joué par Laurence Fishburne (Matrix, John Wick) et qui a donc rejoint la hanse de Geralt.

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commentaires (2)

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40393 (invité) Le 07/10/2025 à 18:59

2 ans d'attente + nouvel acteur ça sera sans moi

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Faaaan (invité) Le 07/10/2025 à 17:58

Espérons qu'ils vont traiter l'histoire de Ciri correctement