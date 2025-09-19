The Witcher : Un spin-off annulé serait finalement ressuscité

Il semblerait que le spin-off sur les Rats, lié à l'univers The Witcher, ne soit pas abandonné, au final.

The Rats: A Witcher Tale en approche ?

The Witcher's Rats Spinoff Gets a Surprising Release Datehttps://t.co/CKrSUULAu0 — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) September 18, 2025

Qui sont les Rats dans l'univers The Witcher ?

La saison 4 de la série TV The Witcher a sa date de sortie

Il y a de cela quelques années, Netflix avait annoncé vouloir étendre l'univers The Witcher, par-delà la série principale du même nom. À ce moment-là, et plus précisément en 2022, la firme avait annoncé le spin-off The Rats: A Witcher Tale, avant que le projet soit annulé. Il semblerait, au final, queLe projet The Rats: A Witcher Tale aura connu de nombreux rebondissements, depuis sa toute première annonce. Prévu comme une série TV, The Rats: A Witcher Tale n'aurait pu tourner qu'un ou deux épisodes, au cours de l'année 2023, selon Redanian Intelligence. Par la suite, une rumeur, basée sur une mention figurant sur un CV d'une des actrices, laissait entendre que l'adaptation aurait été annulée, mais que la saison 4 de The Witcher comporterait ces séquences sur les Rats déjà filmées.Toutefois, selon une récente rumeur, et plus précisément des informations dévoilées par Redanian Intelligence,. Le spin-off pourrait prendre la forme d'un potentiel long-métrage ou bien d'un épisode spécial lié à la saison 4 de The Witcher. Ce projet serait dirigé par Mairzee Almas (Sandman) et écrit par Haily Hall. La showrunneuse Lauren Hissrich et le producteur exécutif Tomek Baginski seraient à la tête de sa production. Le synopsis connu serait le suivant : « Six adolescents voleurs doivent compter sur leurs talents criminels pour planifier le plus gros braquage de leur carrière contre le réseau criminel le plus dangereux du royaume ».La bande des Rats a été brièvement présentée dans la série TV The Witcher, et plus précisément dans l'épisode 8 de la saison 3. C'est eux qui prennent d'assaut un lieu, où Ciri est retenue captive. Il s'agit, dans les livres d'Andrzej Sapkowski, d'un groupe de jeunes adultes, qui réalise divers méfaits. Ciri rejoint pendant un temps les Rats, sous le nom de « Falka », avant de se faire pourchasser par Léo Bonhart (nous ne vous en dirons pas plus).Rappelons, d'ailleurs, que la série TV The Witcher va prochainement avoir le droit à de nouveaux épisodes, étant donné que la saison 4 sort le 30 octobre 2025 sur Netflix. Henry Cavill, qui incarnait le Loup Blanc dans les trois premières saisons, a, comme vous le savez probablement déjà, laissé sa place à Liam Hemsworth, qui prêtera donc ses traits à Geralt de Riv dès la saison 4.