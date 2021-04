The Witcher : La saison 2 devrait arriver sur Netflix en fin d'année 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Plus d'un an après l'arrivée de The Witcher sur Netflix,. Toutefois, nous pourrions en savoir un peu plus d'ici peu, puisque, le directeur de contenu de Netflix, a précisé dans un entretien avec nos confrères de Deadline queNous devrions la voir débarquer durant le quatrième trimestre plus précisément, comme d'autres programmes attendus par certains. Il explique que « beaucoup de projets prévus pour sortir en ce début d'année ont été repoussés à cause du COVID »,, dont le tournage n'a pas été des plus simples, puisque Henry Cavill, qui campe le rôle du Sorceleur, a été victime d'un accident et n'a pas pu tourner durant quelques jours.De ce fait, « la deuxième partie de l'année devrait être bien plus intéressante, surtout le quatrième trimestre, puisque de nouvelles saisons de nos séries populaires, comme The Witcher, You et Cobra Kai, vont sortir ». La saison 1 étant sortie en plein mois de décembre,En attendant un trailer et une date de sortie, nous rappelons que d'autres productions The Witcher sortiront sur Netflix dans les mois et années à venir, comme Nightmare of the Wolf