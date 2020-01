The Witcher: Nightmare of the Wolf : Le synopsis se précise, avec la présence de Vesemir

Le film d'animation The Witcher, nommé Nightmare of the Wolf, sera disponible dans quelques mois sur Netflix. Toutefois, la plateforme de streaming a partagé certaines informations, levant le voile sur l'intrigue.

Après une saison 1 pleine de succès,, même si nous ne savons pas encore quand celle-ci sera disponible. Pour patienter, nous avons appris qu' un film d'animation allait voir le jour il y a peu, du nom de. Si l'histoire de ce dernier était encore inconnue, nous en savons maintenant plus grâce à sa page sur Netflix , désormais en ligne.Nous ferons donc la rencontre de, qui est ni plus ni moins que le mentor de. Cependant, le film d'animation, qui est devenu sorceleur suite au droit de surprise, exigé par un certain. Pour rappel, le droit de surprise est, dans l'univers de The Witcher, un moyen de paiement pour un sorceleur qui vient de sauver la vie d'une personne. Celle-ci devra alors lui donner une « chose inattendue » lorsqu'elle rentrera chez elle. Bien souvent, comme c'est le cas avec Geralt, il s'agit d'un enfant, lié à tout jamais par la Destinée.Ce film d'animation aura donc pour objectif de présenter Vesemir, et faire connaissance avec ce personnage iconique de l'univers,. Nightmare of the Wolf devrait sortir d'ici la fin de l'année 2020, ou au début de l'année 2021.