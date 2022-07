The Witcher 3: Wild Hunt : Quelques conseils pour récupérer toutes les cartes de gwynt

Astuces pour récupérer toutes les cartes de gwynt sur The Witcher 3: Wild Hunt

Obtenir le guide, disponible en jeu

Se fier à une carte interactive



Rendre visite aux différents PNJ

Accomplir les quêtes secondaires liées au gwynt



Gagner les différents tournois et sauvegarder régulièrement

L'un des trophées/succès de, nommé « Collectionneur de cartes » exige que vous trouviez et récupériez toutes les cartes de gwynt, disponibles sur le jeu. Autant vous prévenir, il y a beaucoup de cartes à trouver. De ce fait, obtenir ce trophée/succès n'est pas une mince affaire. De notre côté, nous l'avons débloqué. De ce fait, voici quelques conseils et astuces pouvant vous aider àTout d'abord, sachez qu'il est possible de récupérer un item pouvant vous aider dans votre quête concernant les cartes de gwynt. Il s'agit du « Guide miraculeux du gwynt », indiquant « le nombre de cartes manquantes dans votre collection ». Il est possible de l'obtenir durant le prologue, via le personnage vous introduisant au jeu de gwynt, ou auprès du marchand, à Novigrad, et plus précisément celui près du Pont-Saint Grégoire. Notons qu'à tout moment, vous pouvez, d'ailleurs, vérifier les cartes que vous possédez, depuis le menu in-game.De notre côté, nous n'avions pas récupéré ledit guide durant notre run pour le. De ce fait, nous avons dû nous organiser autrement. Ainsi, voici comme nous avons procédé et quels outils nous avons utilisés.Durant nos sessions pour trouver toutes les cartes de gwynt de, nous avons très souvent utilisé une carte interactive, notamment celle que nous vous recommandions dans notre guide dédié à cette question . Nous vous conseillons de désélectionner toutes les catégories et décider d'afficher, seulement, celles concernant les joueurs de Gwynt et les marchands, disponibles dans la région de votre choix : Velen & Novigrad, Skellige, etc. Ceci permet d'avoir une vue d'ensemble, mais aussi de mieux voir l'emplacement de ces PNJ.Nous vous recommandons de prendre l'habitude suivante : visiter tous les marchands et aubergistes et vérifiez leur inventaire, par vous-mêmes. S'ils proposent des cartes de gwynt en vente, n'hésitez pas à les acheter, même si vous pensez déjà posséder ladite carte. Cela vous évitera de devoir revenir à un endroit, si vous vous êtes trompés. De plus, interagissez avec les herboristes, les armuriers et autres PNJ afin de voir s'ils vous proposent une partie de gwynt.Comme vous vous en doutez probablement déjà, certaines quêtes secondaires desont liées au jeu de cartes. D'ailleurs, certaines d'entre elles vous demandent d'affronter plusieurs joueurs, et, ce, dans une même région. Par exemple, à Velen, vous devrez affronter différents PNJ, dont le Baron de Perchefreux, dit aussi « Le Baron Sanglant », pour obtenir une carte unique. À Skellige, vous devrez mener des manches de gwynt contre Sac-à-souris.Intéressez-vous, tout particulièrement, à ces quêtes, dont l'appellation commence toujours par « Gwynt ». D'ailleurs, nous vous conseillons de battre tous les joueurs d'une région, avant de vous rendre dans une autre zone du jeu. Par ailleurs, faites attention à ne pas trop avancer dans les quêtes principales, car certains PNJ, donnant des cartes, pourraient ne plus être disponibles, par la suite. Pour obtenir ces quêtes et les débuter, il vous faudra consulter les panneaux d'affichage des différentes villes.Tout comme pour les quêtes secondaires, durant votre aventure sur, vous serez amenés à participer à différents tournois. Il est impératif de les gagner, afin d'obtenir des cartes spéciales de gwynt, exigées pour ledit trophée/succès. Notez que si vous perdez un combat de gwynt, vous serez éliminé et vous ne pourrez pas obtenir lesdites cartes. De ce fait, n'hésitez pas à régulièrement sauvegarder votre partie. Ceci vous permettra de charger un point de sauvegarde antérieur, si vous perdez.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :