Considéré comme l'un des meilleurs RPG de ces dernières années, The Witcher 3: Wild Hunt, développé par CD Projekt Red, propose une grande aventure aux côtés de Geralt de Riv. Le monde étant ouvert et divisé en plusieurs régions, il peut être intéressant de posséder une carte interactive afin de mieux se repérer, et ce plus facilement, et surtout de gagner du temps. Heureusement, il est possible de retrouver une carte interactive sur internet. Dans ce sens, si vous êtes actuellement sur le jeu et que vous avez besoin d'aide pour mettre la main sur certains items, par exemple. Elle est régulièrement mise à jour afin d'apporter plus d'informations et précisions sur le monde de The Witcher 3: Wild Hunt. Comme pour un grand nombre de jeux, plus ou moins récents, comme Elden Ring, des joueurs et des joueuses créent des cartes interactives permettant de trouver rapidement et facilement une ressource, ou bien un lieu ou même un point d'intérêt précis. Cela permet généralement de gagner un temps précieux et avoir plus de visibilité pour ses prochains déplacements ou actions. Via cette carte, il est possible de sélectionner l'ensemble des catégories afin que tous les éléments s'affichent à l'écran. Par ailleurs, vous pouvez tout aussi bien en désélectionner certaines pour ne voir que ce qui vous intéresse le plus. À votre guise, et selon vos besoins. Le tout est assez simple à prendre en main, rassurez-vous. Sur la carte que nous vous conseillons, vous trouverez des informations pour toutes les régions du monde de The Witcher 3: Wild Hunt.