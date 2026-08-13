The Witcher 3 : L'acteur qui double Geralt fait une déclaration choc contre l'IA

L'utilisation de plus en plus fréquentes de voix générées ou recréées par IA est un fléau pour les acteurs et les comédiens de doublage. Doug Cockle, qui incarne Geralt dans The Witcher 3, s'inquiète et s'insurge en adressant un message fort.

L'utilisation de voix créées ou reproduites avec l'aide de l'intelligence artificielle est un sujet lié à de très nombreuses polémiques. Récemment, les voix de Cortana et du Major dans Halo: Campaign Evolved ont publié une tribune pour dénoncer cette pratique prisée par Microsoft.

Mais aujourd'hui, une nouvelle voix s'élève : celle du plus légendaire des Sorceleurs, Geralt de Riv lui-même. Du premier jeu de la saga jusqu'à The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt a été doublé par Doug Cockle. Cependant, il est agacé par la place de plus en plus grande de l'intelligence artificielle, surtout quand celle-ci lui vole sa voix pour dire des textes inappropriés.

Un souhait hors de portée : poursuivre en justice toutes les plateformes IA utilisant sa voix

L'acteur a dénoncé cette pratique lors d'une récente interview avec le média Polygon. Il se dit notamment très inquiet des dérives liées à la reproduction de voix existantes générées par l'intelligence artificielle. Il a peur que celle-ci soit utilisée pour faire dire « des choses horribles à Geralt, faire de Geralt un raciste. Elles pourraient en faire un misogyne. Elles pourraient lui attribuer des opinions politiques absolument effroyables. »

S'il dit parfois s'emballer sur le sujet, Doug Cockle décrit actuellement les plateformes d'IA utilisant sa voix comme « le cauchemar de ma vie en ce moment ». Malgré tout, il a conscience qu'il n'a pas les outils nécessaires pour stopper ces pratiques et leurs dérives. Néanmoins, il a profité de cet entretien pour avertir les plateformes concernées.

Si j'avais le pouvoir, l'argent et l'influence nécessaires, je poursuivrais en justice toutes les plateformes d'IA existantes qui utilisent ma voix. Je les ruinerais.

La voix principale de The Witcher 3 effrayée par les dérives douteuses de l'IA

Ce n'est pas la première fois que la voix de Geralt de Riv dénonce l'impact de l'intelligence artificielle et l'absence d'éthique. En 2023, il avait notamment déclaré que les développeurs utilisaient cette technologie pour « le doublage d'ambiance, des voix de PNJ et ce genre de choses, ce qui est regrettable, car ces voix provenaient toutes d'êtres humains à un moment donné ».

Au-delà du fait de priver un acteur ou un comédien de travail, Doug Cockle redoute avant tout que ces voix qui donnent vie à nos héros soient utilisées pour faire une promotion douteuse, soutenir un parti politique ou relayer des propos douteux. Malgré tout, il n'est pas opposé à l'IA : le problème vient des personnes qui utilisent ces voix créées ou reproduites à des fins malhonnêtes.

À l'heure actuelle, il est impossible d'empêcher la créations de vidéos ou de textes par IA utilisant des voix existantes. Mais il faut espérer que cela changera à l'avenir et que les acteurs pourront empêcher ces pratiques afin de se protéger des intentions malveillantes.