The Witcher 3: Wild Hunt : Le mode Photo arrive avec la mise à jour next-gen

La mise à jour next-gen ajoute le mode Photo sur The Witcher 3

De nombreux joueurs et joueuses apprécient qu'un jeu propose un mode Photo. Cela leur permet d'immortaliser certains moments de leur aventure et de partager leurs meilleurs clichés sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, la plupart des titres disposent de cette fonctionnalité, soit dès leur lancement officiel soit un peu plus tard (commeet, par exemple).etComme vous le savez certainement,au mois de décembre 2022. Si celle-ci apportera de nombreuses améliorations graphiques au soft ainsi que quelques nouveautés , une fonctionnalité bien spécifique sera également ajoutée. En effet,sur le troisième opus narrant les aventures de Geralt de Riv, et ce par le biais deD'ailleurs, durant un REDstream, qui s'est déroulé le mercredi 23 novembre, le studio de développement. D'après les informations partagées durant ce livestream (à partir de 3:10 dans la vidéo ci-dessous) nous pourrons ainsi, notamment la position/l'inclinaison de la caméra ou encore la profondeur de champ. Nous pourrons également gérer l'overlay, ajouter des effets, modifier le contraste et l'éclairage, entre autres.D'ailleurs, l'équipe de développement laisse entendre que. Dans un article récemment publié sur le site officiel, nous pouvons notamment lire la mention suivante : « Capturez l'instant avec le mode photo ajouté ! Cela signifie-t-il qu'il y aura un concours de mode photo dans The Witcher 3: Wild Hunt dans un avenir proche ? Peut-être ». Si tel est le cas, CD Projekt RED avertira la communauté via les réseaux sociaux.Pour rappel, la mise à jour next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt, à destination de la PS5, Xbox Series et PC, se rendra disponible le 14 décembre prochain. Celle-ci est gratuite pour toutes celles et ceux possédant déjà le jeu. Vous pouvez vous procurer le titre tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :