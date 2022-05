The Witcher 3: Wild Hunt est-il cross-save ?

The Witcher 3: Wild Hunt, le cross-save est-il disponible ?

Considéré comme l'un des meilleurs RPG de ces dernières années, The Witcher 3: Wild Hunt ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses, et ce même de nombreues années après sa sortie officielle. D'ailleurs, le troisième opus des aventures de Geralt de Riv, développé par CD Projekt RED, est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous désirez changer de plateforme afin de profiter de l'aventure sur un autre support, il convient de savoir siAvant toute chose, rappelons que. Ce qui permet alors de garder sa progression intacte et de ne pas perdre son avancement. Une multitude de jeux supportent le cross-save, à l'image de Stardew Valley ou encore de Destiny 2 , pour ne citer que deux exemples.Mais est-ce le cas de The Witcher 3: Wild Hunt ?. Cette fonctionnalité a été introduite au cours de l'année 2020, notamment via la mise à jour 3.6.Néanmoins, sachez que pour récupérer vos sauvegardes depuis l'une des plateformes de jeu, il convient, au préalable, de placer vos fichiers dans le Cloud. Par ailleurs, il ne faut pas avoir modifié le nom desdites sauvegardes sur PC, si vous voulez les récupérer sur Nintendo Switch, par exemple.