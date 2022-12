Récupérer la carte de gwynt au Palais royal de Wyzima sur The Witcher 3

PC Édition Standard → 9,49 € au lieu de 29,99 €, soit 68 % de réduction. Édition Game Of The Year → 9,99 € au lieu de 49,99 €, soit 80 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 9,59 € au lieu de 29,99 €, soit 68 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses désirant obtenir le Platine ou bien 100 % dedoivent impérativement garder en tête le trophée/succès « Collectionneur de cartes », et ce tout au long de leur aventure. Celui-ci demande de collecter « toutes les cartes de gwynt disponibles dans la version de base du jeu ». À ce sujet, sachez qu'il est possible d'en(et une seule) au. Dans ce guide, nous vous expliquonsTrès tôt dans l'aventure, et plus précisément après que Yennefer vous ait rejoint à Blanchefleur, vous devrez vous rendre auet accomplir la quête principale « L'audience impériale ». Durant celle-ci, vous serez amenés à rencontrer l'empereur Emhyr var Emreis. Après votre entrevue avec ce dernier et votre discussion avec Yennefer, vous serez invité à partir pour la région de Velen. Mais ne partez pas tout de suite.Avant de quitter lepour vous rendre à Velen, dirigez-vous dans la cour intérieure. Là-bas, vous pourrez voir un homme, assis sur un banc. Il s'agit d'un aristocrate niflgardien (image 1 de la galerie ci-dessous). Pourde la zone, vous devez parler avec lui et lui proposer une partie de(image 2 de la galerie ci-dessous).C'est en obtenant la victoire que vous récupérerez une nouvelle, soit « Foltest Maître du siège », pour les Royaumes du Nord. La description disponible sur laditeest la suivante : « Un tir de baliste bien ajusté fait autant de dégâts au moral de l'ennemi qu'à ses murailles ». En la jouant, vous doublerez « la force de toutes vos unités de combat de siège (sauf s'il y a déjà une carte "Sonnerie de la charge" sur cette ligne) ».Si vous cherchez à obtenir le 100 % ou Platine de, et que vous n'avez pas encore débloqué le trophée/succès « Collectionneur de cartes », sachez que nous avons préparé un guide pouvant vous aider dans votre quête dePour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :