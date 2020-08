The Witcher 3: Wild Hunt accueille l'un des héros d'Overwatch, Genji

Quand The Witcher 3 rencontre Overwatch

. Le dernier que nous vous avons présenté mettait en scène l'univers de Destiny 2 dans le monde de Minecraft . Cette fois, il s'agit de deux autres licences extrêmement populaires,Créé par. Un nouvel ensemble d'armures ainsi que des épées tirées de l'univers d' Overwatch sont disponibles, le tout ayant subi quelques coups de polissage afin de permettre une immersion totale et l'intégration du héros de Blizzard.Afin d'obtenir ce résultat et donc de permettre l'introduction des éléments d'Overwatch dans ce monde fantastique,En effet, les deux titres présentent des univers totalement différents, avec l'un qui propose un monde romanesque médiéval, et l'autre qui s'axe plutôt sur un aspect futuriste.Cene passe bien évidemment pas inaperçu dans le monde de, et quelques curieux n'hésiteront pas à fixer du regard le nouveau sorceleur ninja.Si vous souhaitez tester ce mod,préconise de porter toutes les pièces de l'armure et non séparément. Également, il existe une version améliorée et une version de base du jeu. Afin de pouvoir, vous devez vous rendez sur cette page